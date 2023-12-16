В воскресенье состоится рождественская ярмарка Кристийне
Рождественская ярмарка Кристийне пройдет в парке Лёвенрух (Мустамяэ теэ, 59а) в воскресенье,17 декабря с 12 до 15 часов. На ярмарке можно найти изделия ручной работы, фермерские и экологически чистые товары, а также запланирована культурная программа.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, в Кристийне предпраздничные мероприятия стали приятной традицией. „Уже почти двадцать лет мы вместе с районной управой организуем рождественский концерт, в последние годы к нему добавилась и рождественская ярмарка Кристийне. Рождественская ярмарка – это идеальное мероприятие, чтобы провести время с семьей! Здесь вы найдете интересные занятия как для детей, так и для взрослых“, - добавил Рийбе.
Программа мероприятия:
• торговля на ярмарке с 12 до 15 часов;
• встреча с Дедом Морозом Арди с 12 до 14 часов;
• в 13 часов спектакль для детей „Лесное приключение эльфа Майи“;
• в 14 часов выступит ансамбль „Madis Arro & Reminders“.