В воскресенье состоится рождественская ярмарка Кристийне

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, в Кристийне предпраздничные мероприятия стали приятной традицией. „Уже почти двадцать лет мы вместе с районной управой организуем рождественский концерт, в последние годы к нему добавилась и рождественская ярмарка Кристийне. Рождественская ярмарка – это идеальное мероприятие, чтобы провести время с семьей! Здесь вы найдете интересные занятия как для детей, так и для взрослых“, - добавил Рийбе.