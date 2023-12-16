ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ прервал победную серию „Виймси“

Клуб „Виймси“ быстро вышел вперед 4:0. „Калев/Крамо“ на последней минуте четверти реализовал два трехочковых, выигрывая после первой четверти со счетом 21:20. Первые минуты второй четверти прошли в равной борьбе. Однако на последних минутах „Калев/Крамо“ включил следующую передачу и отправились в раздевалку выигрывая со счетом 43:35.

Вторую половину встречи „Крамо/Крамо“ начал с мини-рывка 5:0, с помощью которого преимущество быстро увеличилось до более чем 10 очков. Клуб „Виймси“ смог к концу четверти сократить отставание в счете и после третей четверти счет был 62:50. „Крамо“ начал четвертую четверть рывком 14:0 и одержал итоговую победу со счетом 82:61.