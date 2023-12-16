16.12.2023, 16:37
ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ прервал победную серию „Виймси“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу,16 декабря, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf таллиннский клуб „Калев/Крамо“ обыграл в Табасалу клуб „Виймси“ (82:61).
Клуб „Виймси“ быстро вышел вперед 4:0. „Калев/Крамо“ на последней минуте четверти реализовал два трехочковых, выигрывая после первой четверти со счетом 21:20. Первые минуты второй четверти прошли в равной борьбе. Однако на последних минутах „Калев/Крамо“ включил следующую передачу и отправились в раздевалку выигрывая со счетом 43:35.