16.12.2023, 16:37
СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: прервет ли „Калев/Крамо“ победную серию „Виймси“?
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf таллиннский клуб „Калев/Крамо“ сыграет дома с клубом „Виймси“. Начало матча в 17:30.
Лидер лиги „Калев/Крамо“ лишь однажды ощутил горечь поражения в объединенном чемпионате в этом сезоне, когда на выезде проиграл топ-клубу Украины „Прометею“. Клуб „Виймси“ также находится в хорошей форме и не проигрывает на протяжении последних четырёх матчей. В турнирной таблице клуб „Виймси“ занимает 12-е место с пятью победами и десятью поражениями.