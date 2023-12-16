СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: прервет ли „Калев/Крамо“ победную серию „Виймси“?

Лидер лиги „Калев/Крамо“ лишь однажды ощутил горечь поражения в объединенном чемпионате в этом сезоне, когда на выезде проиграл топ-клубу Украины „Прометею“. Клуб „Виймси“ также находится в хорошей форме и не проигрывает на протяжении последних четырёх матчей. В турнирной таблице клуб „Виймси“ занимает 12-е место с пятью победами и десятью поражениями.