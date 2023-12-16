В Пирита в развалинах монастыря Биргитта снова откроется „Рождественская страна“!

На ярмарке рождественского рынка в Пирита соберутся торговцы со всей Эстонии, чтобы создать атмосферу праздника. Вас ждут интересные подарки для близких и вкусные угощения на любой вкус, на месте можно будет купить рождественские подарки и подкрепиться специальным праздничным меню. Детей будет ждать Дед Мороз и мастерские.