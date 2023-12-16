В Пирита в развалинах монастыря Биргитта снова откроется „Рождественская страна“!
В воскресенье, 17 декабря, в 12 часов дня для всех желающих ощутить рождественскую радость и зимнее волшебство откроются двери Рождественской страны в развалинах монастыря Биргитта.
На ярмарке рождественского рынка в Пирита соберутся торговцы со всей Эстонии, чтобы создать атмосферу праздника. Вас ждут интересные подарки для близких и вкусные угощения на любой вкус, на месте можно будет купить рождественские подарки и подкрепиться специальным праздничным меню. Детей будет ждать Дед Мороз и мастерские.
„В этом году зима радует нас прекрасной погодой, благодаря чему развалины монастыря Биргитта приобрели красивый облик.
Поэтому приглашаем всех жителей посетить наше мероприятие, которое уже стало традиционным! В течение всего дня гостей ждет насыщенная рождественская программа.“ cказал старейшина Пирита Кайдо Саарнийт.
С 12:00 до 20:00 Oткрыт рождественский рынок
С 12:00 до 13:00 Детский утренник
С 13:00 до 18:00 Mастер-классы
С 13:00 до 18:00 Дед Мороз ждет детей
На сцене:
12.00-12.50 Uncanto
13.00-13.15 Танцы от Desiree
13.15-13.45 stuudio dotE Tantsukool
13.45-14.05 SaChe tantsutüdrukud
14.30 KOIT Tantsukool
15.00-15.10 огненное-шоу „Zerkala“
16.30-17.00 Free Flow Stuudio
17.00-17.15 BWDANCE – Viimsi tantsukool
17.15-17.25 огненное-шоу „Zerkala“
17.25-18.25 Песни от Tallinna Huvikeskus Kullo
18.50 Зажжение 3-й свечи aдвента
19.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ! Лаура Пыльдвере!
Приходите и насладитесь прекрасной рождественской атмосферой!