Новости Эстонии
16.12.2023, 12:27

В Пирита в развалинах монастыря Биргитта снова откроется „Рождественская страна“!

 
Рождество
Рождество
ФОТО: Erakogu

В воскресенье, 17 декабря, в 12 часов дня для всех желающих ощутить рождественскую радость и зимнее волшебство откроются двери Рождественской страны в развалинах монастыря Биргитта.

На ярмарке рождественского рынка в Пирита соберутся торговцы со всей Эстонии, чтобы создать атмосферу праздника. Вас ждут интересные подарки для близких и вкусные угощения на любой вкус, на месте можно будет купить рождественские подарки и подкрепиться специальным праздничным меню. Детей будет ждать Дед Мороз и мастерские.

„В этом году зима радует нас прекрасной погодой, благодаря чему развалины монастыря Биргитта приобрели красивый облик.

Поэтому приглашаем всех жителей посетить наше мероприятие, которое уже стало традиционным! В течение всего дня гостей ждет насыщенная рождественская программа.“ cказал старейшина Пирита Кайдо Саарнийт.

С 12:00 до 20:00 Oткрыт рождественский рынок

С 12:00 до 13:00 Детский утренник

С 13:00 до 18:00 Mастер-классы

С 13:00 до 18:00 Дед Мороз ждет детей

На сцене:

12.00-12.50 Uncanto

13.00-13.15 Танцы от Desiree

13.15-13.45 stuudio dotE Tantsukool

13.45-14.05 SaChe tantsutüdrukud

14.30 KOIT Tantsukool

15.00-15.10 огненное-шоу „Zerkala“

16.30-17.00 Free Flow Stuudio

17.00-17.15 BWDANCE – Viimsi tantsukool

17.15-17.25 огненное-шоу „Zerkala“

17.25-18.25 Песни от Tallinna Huvikeskus Kullo

18.50 Зажжение 3-й свечи aдвента

19.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ! Лаура Пыльдвере!

Приходите и насладитесь прекрасной рождественской атмосферой!

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