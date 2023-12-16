Немецкое издание Welt: Украина планирует новое контрнаступление в следующем году

В то же время на юге ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра и продолжают его расширять, а оттуда до слабого места россиян, Крыма, - всего 60 километров. Эта позиция может стать отправной точкой, так как имея истребители, вертолеты и дроны, Украина могла бы поддержать наступление, тем более, что укреплений РФ на том участке мало. В статье Welt отмечается, что Залужный не был сторонником начала летнего наступления, а быстрый прорыв был невозможен, поэтому изменение стратегии стало разумным ходом и помогло выиграть важное время.