ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (660-й день) | В Закарпатской области депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета. Пострадали не менее 26 человек
Подводим итоги еще одного дня войны.
Лидеры стран Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций против России, сообщает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
„Он может относиться к экспорту сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензированию программного обеспечения. Очень важно, что планируется ввести эмбарго на русские алмазы. Есть надежда, что официально его должны принять уже в ближайшие дни“, — пишет чиновник в телеграме.
В ночь на 15 декабря в украинских СМИ появилась информация о взрыве в аннексированном Мариуполе. В пабликах публиковали видео пожара, предположительно, на территории бетонного завода.
Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя эти сообщения, заявила, что ВСУ „успешно разрушают логистику оккупационных войск“.
„Когда вы слышите в сводках сухую фразу „уничтожают врага“, то за этим стоят такие новости: сегодня ближе к полуночи на восточной окраине Мариуполя нашими Силами обороны уничтожен тыловой пункт управления армейского уровня. Составы из ГСМ и стоянка боевой и транспортной техники поражены одним точечным ударом. ПВО врага не сработало“, — пишет она.
Советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что взрывов в городе было два: один на бетонном заводе, второй на территории бывшего ТЦ „ПортCity“, где российские военные размещали технику и части систем ПВО.
Официальных заявлений от ВСУ по поводу произошедшего в Мариуполе не поступало. Российская сторона тоже никак это не комментировала.
Всемирный банк выделяет Киеву дополнительные 1,34 миллиарда долларов, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку переселенцев и другие приоритетные расходы госбюджета.
Более миллиарда из этой суммы предоставляет Япония, остальные средства — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).
„Финансовая помощь международных партнеров позволяет нам обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии. Благодарим партнеров за солидарность и поддержку!“ — заявил украинский премьер.
В Украине завели дело из-за предполагаемого использования российскими военными пленных в качестве „живого щита“
Расследование началось после публикации украинской службой „Радио Свобода“ видео с беспилотника, сделанного возле села Работино в Запорожской области. На нем, как утверждается, российские военные ведут украинских пленных в сторону позиций ВСУ во время штурма. Предположительно, в итоге один из пленных погиб.
Дело расследуется по статье о нарушении законов и обычаев войны.
„Медиазона“ и „Би-би-си“ подтвердили гибель 39 424 российских военных в Украине.
За последние две недели (с 1 по 15 декабря) журналистам и волонтерам удалось подтвердить по открытым данным гибель 1163 военных, в том числе трех офицеров в звании от подполковника.
„Рост связан с активными боями: с начала декабря мы видим большое количество некрологов с местом гибели под Авдеевкой“, — отмечает „Медиазона“.
„Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине“, — написал в ночь на пятницу в сети Х премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что лидеры стран ЕС не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза.
По словам Мишеля, против этого выступила одна страна. Он ее не назвал, но больше никто не делает секрета из того, что это — Венгрия.
По словам Мишеля, лидеры стран ЕС вернутся к этому вопросу в начале следующего года.
Войска РФ атаковали Украину беспилотниками. ВСУ сбили все 14 дронов.
В Курской области сбиты четыре беспилотника, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, ПВО продолжает работу.
Ранее Старовойт сообщил о работе ПВО в Курске. Минобороны РФ заявило, что в Курской области были сбиты два дрона. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Больше половины россиян не поддерживают помилование заключенных, совершивших тяжкие преступления, за участие в войне.
Больше половины россиян не поддерживают помилование заключенных, совершивших тяжкие преступления, за участие в войне, следует из результатов опроса Russian Field.
55% респондентов „скорее не поддерживают“ помилование заключенных, совершивших тяжкие преступления, если они принимают участие в СВО. „Скорее поддерживают“ помилование осужденных за такие преступления 32% опрошенных.
Среди женщин доля противников такой практики больше (60%), чем среди мужчин (48%).
В возрастной группе от 18 до 29 лет 69% респондентов заявили, что не поддерживают помилование заключенных за участие в войне (поддерживают 20% опрошенных). Согласно опросу, больше всего сторонников помилования в возрастной группе от 60 лет и старше — 43% „за“ и 42% „против“.
О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине известно с лета 2022 года. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Затем сообщалось, что этим занимается Минобороны РФ.
Аэропорт Краснодара, закрытый с начала войны, принял первый тестовый рейс из Минеральных Вод.
Об этом сообщила Росавиация. Тестовый рейс компании „Азимут“ прилетел из Минеральных Вод.
Ранее в администрации аэропорта говорили, что технически он полностью готов к обслуживанию рейсов, если после тестового полета авиационные власти примут решение об открытии.
Аэропорт в Краснодаре наряду еще с десятью аэропортами на юге России закрыт с первого дня войны. В ноябре источники РБК сообщали, что власти, помимо Краснодара, рассматривают возможность открытия аэропорта Элисты.
В Закарпатской области депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета. Пострадали не менее 26 человек, один погиб.
Инцидент произошел в здании Керецковского сельского совета, сообщает Национальная полиция Украины.
Их предположительно взорвал депутат Сергей Батрин. Перед взрывом он перебил спорящих участников заседания и несколько раз спросил: „А можно я?“. Затем вытащил чеку и кинул три гранаты.
Люди спокойно за этим наблюдали. Видимо, не верили, что они настоящие. Затем раздались взрывы.
Первоначально сообщалось, что сам депутат тоже погиб, однако в полиции уточнили, что врачи пытаются его реанимировать.
Мотивы депутата, который взорвал гранаты, неизвестны.
Путин рассказал о планах строительства высокоскоростных железных дорог до Донецка и Луганска. В России пока ни одной такой нет
Владимир Путин анонсировал строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей в аннексированных регионах Украины.
„Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка“, — заявил президент, выступая на съезде железнодорожников 15 декабря.
Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, по которой поезда могут ездить со скоростью от 200 до 400 километров в час. В России таких дорог пока нет.
Также, выступая на съезде, Путин призвал РЖД обеспечить особую безопасность „Восточного железнодорожного полигона“.
„Обращаю ваше внимание, всех коллег, которые работают на этом направлении. Нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живем, вся страна живет. Противник пытается дотянуться до, вы знаете об этом, до важнейших объектов инфраструктуры „Восточного полигона“. Надо быть очень внимательными. Конечно, это, прежде всего, задача правоохранительных, специальных служб и Росгвардии, но я обращаюсь и к вам, ко всем, кто там работает: нужно проявлять должную бдительность, имея в виду те условия, в которых мы живем“, — сказал Путин.
В Херсоне при обстреле погиб мирный житель
Об этом сообщил глава региона Александр Прокудин. По его словам, 57-летний мужчина, живший в Центральном районе, получил тяжелые ранения и умер в больнице.
Также под обстрел попали рынок и трехэтажный дом в Днепропетровском районе города.