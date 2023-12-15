ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (660-й день) | В Закарпатской области депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета. Пострадали не менее 26 человек

„Обращаю ваше внимание, всех коллег, которые работают на этом направлении. Нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живем, вся страна живет. Противник пытается дотянуться до, вы знаете об этом, до важнейших объектов инфраструктуры „Восточного полигона“. Надо быть очень внимательными. Конечно, это, прежде всего, задача правоохранительных, специальных служб и Росгвардии, но я обращаюсь и к вам, ко всем, кто там работает: нужно проявлять должную бдительность, имея в виду те условия, в которых мы живем“, — сказал Путин.