„Самый нужный в этот период витамин — это D“. Терапевт о том, почему зимой постоянно хочется спать и что с этим делать

— Когда темно, надо спать — это наша эволюционная привычка. Даже во сне наш мозг работает. Он, скажем так, в отстраненном состоянии анализирует то, что происходит вокруг нас. И пусть у нас веки закрыты, свет все равно попадает на сетчатку, и следовательно, мы ощущаем, есть он или нет. В итоге зимой, когда звонит будильник и нужно просыпаться, наш мозг понимает: „Ага, света недостаточно“. И не хочет вставать. Мозг вообще очень ленивый орган.

Из практики скажу, что в этот период люди чаще жалуются на головные боли, усталость. Пациенты начинают обращать больше внимания на то, чего раньше не замечали. Например, на насморк, кашель. Почему? Потому что люди чувствуют слабость, усталость, пытаются найти причину и замечают: тут меня что-то беспокоит, здесь.

Второй момент — психоэмоциональное состояние. Когда значительную часть дня темно, оно ухудшается. Плюс не стоит забывать и про другие вопросы. Допустим, проблемы на работе или в семье. Если к ним добавляются еще и внешние факторы — тот же короткий световой день, все обостряется.

— Каждый это переносит по-разному. Многое зависит от образа жизни человека. Люди, которые, например, работают в ночные смены или в закрытых помещениях, те же шахтеры, не склонны к этой зависимости. У большинства же в этот период заметно снижается эмоциональная активность. Частично это происходит из-за недостатка серотонина (гормона, который отвечает за бодрое и хорошее настроение. — Прим. ред.). Ведь чем короче световой день, тем меньше этого гормона вырабатывается в организме. Но, опять-таки, для Беларуси это хроническая проблема, ведь в году у нас немного солнечных дней. В итоге у людей накапливается хроническая усталость, хроническое снижение настроения.

— Я с таким не сталкивался, но по логике — это может помочь. Тогда только лучше использовать свет приближенный к солнечному, то есть более желтый. Белый свет, кстати, хоть и сильнее освещает, но хуже воспринимается и многих раздражает.

А вообще, работа со сном — это дело привычки, и ее можно натренировать. Например, если у человека сменный график и ему, предположим, достаточно просыпаться в восемь, а он хотел бы в семь, стоит потихоньку к этому идти и каждый день ставить будильник на минуту, две, три раньше, чем вчера. За пару месяцев вы начнете вставать в нужное время. Вряд ли при этом получится всегда просыпаться с радостью, но просыпаться раньше это поможет.

— Пока натренируешься, и зима пройдет.

— С одной стороны ничего не поделаешь. С другой не стоит забывать, что часто на наш сон влияют факторы, которые ему предшествуют. О чем я? Первое, чтобы лучше спать, стоит нормально засыпать. Если человеку нужно вставать в шесть утра, то ложиться следует часов в девять-десять вечера. При этом часа за два-три до сна желательно не использовать никаких гаджетов. Белый свет от ноутбуков, телефонов раздражает наш мозг и увеличивает его активность, после чего сложнее уснуть. Для тех, кто не может лечь спать, не заглянув в телефон, сейчас в гаджетах сделали специальный ночной режим. С ним свет от устройства становится более тусклым и желтым, а значит, легче переносится. Поэтому не забывайте его включать.

Второй момент для качественного сна — это питание. За четыре-пять часов до того, как ложиться, необходимо исключить высококалорийную пищу — жирное, сладкое и так далее.

Третий пункт — зимой в квартирах сильно топят, не забывайте накануне проветривать помещение, чтобы поддерживать дома влажность, рекомендую использовать увлажнитель. И четвертое — это жизненная активность. Желательно два раза в день хотя бы по полчаса гулять на свежем воздухе.

— Сколько часов нужно спать, чтобы нормально себя чувствовать?