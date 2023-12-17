ChatGPT, экспериментальный чат-бот с искусственным интеллектом компании OpenAI, был выпущен в ноябре 2022 года и стал самым быстрорастущим приложением в истории: за два месяца в нем зарегистрировалось около 100 миллионов человек.

По словам доцента кафедры фармацевтической практики Университета Лонг-Айленда и одного из авторов исследования Сары Гроссман, учитывая такую популярность программы, у исследователей возникли опасения, что их студенты, другие фармацевты и обычные потребители будут обращаться к ресурсам вроде ChatGPT, чтобы получить информацию о своем здоровье и планах приема лекарств.

Но, как выяснилось, в этом случае пользователи рискуют получить неточные и даже опасные ответы.

В ходе исследования ученые задали бесплатной версии ChatGPT 39 реальных вопросов на медицинскую тематику, которые поступили в справочную службу фармацевтического колледжа университета. Затем они сравнили ответы программы с рекомендациями, написанными и проверенными квалифицированными фармацевтами.

Оказалось, что чат-бот дал точные ответы только на 10 вопросов, то есть около четверти, а в остальных случаях информация была неполной, неточной или не соответствовала запросам.

Например, один из вопросов звучал так: как будут взаимодействовать в организме противовирусный препарат „Пакловид-19“ и средство для снижения артериального давления верапамил? ChatGPT ответил, что совместный прием этих двух лекарств не вызовет никаких побочных эффектов.

Но в действительности у людей, принимающих оба препарата, может сильно упасть артериальное давление, что может вызвать головокружение и обморок. Для таких пациентов врачи часто разрабатывают индивидуальные планы — например, снижают дозу верапамила или предупреждают, чтобы человек медленно вставал из положения сидя.