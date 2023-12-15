Олимпийский комитет России прекратил финансирование нейтральных спортсменов

„Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтральных атлетов“, — сообщил Поздняков на пресс-выходе после ежегодного олимпийского собрания, состоявшегося в Москве.

При этом президент ОКР отметил, что получение спортсменом нейтрального статуса подразумевает лишение его государственного финансирования, что, в свою очередь, соответствует правилам МОК.

„В рекомендациях МОК было чётко сказано, что спортсмены, желающие обрести нейтральный статус, должны отказаться не только от флага и гимна, но и от своего национального олимпийского комитета. Так что любой спортсмен, который решится на это, и получит поддержку ОКР — нарушит это правило“, — добавил Станислав Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Принять участие в Играх смогут только атлеты из индивидуальных видов спорта, в командных соревнованиях сборных из российских и белорусских спортсменов не будет. Также на Олимпиаду не допустят тех россиян и белорусов, которые публично поддерживают вторжение в Украину и у которых есть действующий контракт с вооруженными силами. Никого из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не пригласят.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.