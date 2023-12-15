Олимпийский комитет России прекратил финансирование нейтральных спортсменов
Президент Олимпийского комитета России, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, заявил о полном прекращении финансирования нейтральных атлетов. Об сообщает „Чемпионат“.
„Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтральных атлетов“, — сообщил Поздняков на пресс-выходе после ежегодного олимпийского собрания, состоявшегося в Москве.
При этом президент ОКР отметил, что получение спортсменом нейтрального статуса подразумевает лишение его государственного финансирования, что, в свою очередь, соответствует правилам МОК.
„В рекомендациях МОК было чётко сказано, что спортсмены, желающие обрести нейтральный статус, должны отказаться не только от флага и гимна, но и от своего национального олимпийского комитета. Так что любой спортсмен, который решится на это, и получит поддержку ОКР — нарушит это правило“, — добавил Станислав Поздняков.
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