15.12.2023, 18:30
СЕЙЧАС на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Кейла“, мечтающий о плей-офф, играет с непредсказуемым „Авис Утилитасом“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Кейла“ сыграет дома с „Авис Утилитас“ (Рапла). Начало матча в 19:30.
„Авис Утилитас“, быстро вырвавшись вперед, за полторы минуты до конца первой четверти выигрывал со счетом 21:12. К концу четверти баскетболисты из Кейлы сократили разницу до четырех очков (17:21). За две минуты до конца второй четверти клуб „Кейла“ проигрывал со счетом 37:40, после чего гости совершили рывок 9:0. „Авис Утилитас“ ушел в перерыв выигрывая со счетом 51:39.