15.12.2023, 18:30
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Кейла“, мечтающий о плей-офф, принимает непредсказуемый „Авис Утилитас“
Начало матча в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Кейла“ сыграет дома с „Авис Утилитас“ (Рапла). Начало матча в 19:30.
Клуб „Кейла“ занимает 11-е место в эстоно-латвийской лиге с шестью победами и девятью поражениями, „Авис Утилитас“ (Рапла) находится на 13-й позиции с четырьмя победами и 11 поражениями. Шансы „Авис Утилитас“ на выход в пле-офф и без того очень малы, а в случае проигрыша в Кейла ситуация станет еще хуже.