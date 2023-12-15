СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Кейла“, мечтающий о плей-офф, принимает непредсказуемый „Авис Утилитас“

Клуб „Кейла“ занимает 11-е место в эстоно-латвийской лиге с шестью победами и девятью поражениями, „Авис Утилитас“ (Рапла) находится на 13-й позиции с четырьмя победами и 11 поражениями. Шансы „Авис Утилитас“ на выход в пле-офф и без того очень малы, а в случае проигрыша в Кейла ситуация станет еще хуже.

„Команда „Авис Утилитас“ определенно будет немного непредсказуема. У них была целая неделя тренировок под руководством нового главного тренера, и у них наверняка есть кое-что новое для нас. Однако здорово, что у „Авис Утилитас“ снова есть эстонский главный тренер. Несмотря на поражение, игра во вторник в Тарту сложилась для нас весьма позитивно. Надеюсь, мы сможем хорошо обороняться против „Ависа Утилитаса“ и навязать сопернику свой стиль в атаке. Победа позволит нам сохранить шансы на выход в плей-офф“, — сказал в преддверии игры тренер „Кейла“ Пеэп Пахв.