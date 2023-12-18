Департамент выявил поддельный мёд. Покупатели могут подать жалобу

Как сказала главный специалист отдела продовольствия Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Мерле Лауримаа, это — мошенничество. „Мёд — натуральный продукт, производимый пчелами из нектара растений, а также из частей растений и выделений питающихся ими насекомых, которые пчелы собирают, преобразуют путем соединения со своими особыми веществами, помещают в ячейки сот, там сушат и складируют, и, наконец, оставляют созревать до готовности. Если в мед добавить сахар, это уже не мед“, — пояснила Лауримаа.

Посторонние сахара обнаружены в мёде Korio 800 граммов (8 г х 100 шт), срок годности до 04.08.2024. В качестве страны происхождения мёда указывается смесь мёда, произведенная за пределами Европейского союза. Производителем данного продукта является литовская компания UAB Medaus pirkliai, а импортером продукта – SANITEX OÜ.

„К настоящему времени вся партия, которая, к счастью, была небольшой, распродана“, — добавила Лауримаа. Потребители, которые приобрели продукцию из данной партии, имеют право подать жалобу продавцу, у которого был приобретен товар.

В мёд нельзя добавлять сахара, так как мёд — это сладкий продукт натурального происхождения, который состоит из глюкозы, фруктозы, полисахаридов (природных углеводов), воды, белков, минералов и витаминов. Медоносные пчелы (Apis mellifera) делают мёд из нектара, мед получается благодаря тому, что организм пчелы выделяет несколько ферментов, которые помогают расщеплять углеводы нектара. Есть т. н. падевой мёд, который пчелы производят из животной пади, сладковатых выделений насекомых, живущих на листьях растений, или из медвяной росы, сока, выступающего на листьях из-за резкого перепада температур. Продукт, не являющийся чистым мёдом, не может продаваться под названием „мёд“.

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