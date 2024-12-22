Здоровье
22.12.2024, 13:10

АЛКОКАЛЬКУЛЯТОР | Страдаете от похмелья? Проверьте, насколько хорошо вы знаете свой лимит алкоголя

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алкогольный калькулятор Delfi
ФОТО: cottonbro studio | Pexels

Семейные, дружеские и корпоративные вечеринки редко обходятся без горячительных напитков. Наш калькулятор алкоголя поможет вам узнать, не превышаете ли вы свой алкогольный лимит, и когда стоит остановиться.

Во время вечеринок люди иногда склонны перебарщивать с алкоголем. На следующий день они обычно испытывают неприятное похмелье и не могут перестать проклинать себя за какую-то неловкую ситуацию. Проверьте с помощью нашего калькулятора, после скольких бокалов пива или коктейлей уровень алкоголя в вашей крови начинает повышаться до опасного уровня.

Выберите в приведенном ниже калькуляторе, что вы планируете выпить. У каждого напитка указан его объем и содержание алкоголя. Если вы планируете выпить больше одной порции, нажмите на кнопку с названием напитка еще раз. Калькулятор подсчитает количество выпитого алкоголя. Затем выберите свой пол, вес и количество часов, прошедших с момента употребления первого напитка. Вы можете наблюдать, как с течением времени количество выпитых напитков влияет на содержание алкоголя в крови.

Обратите внимание, что данный алкокалькулятор дает лишь инструкции. На содержание алкоголя в крови влияют разные факторы - то, насколько быстро вы выпиваете алкоголь, принимали ли вы пищу до употребления алкоголя и т. д. Поэтому реакция каждого отдельного человека может отличаться.

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