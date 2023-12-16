Новости Ида-Вирумаа
16.12.2023, 21:19

Не читаешь по-эстонски? Придется долго ждать свой заказ

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Комментарий Департамента защиты прав потребителя
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: freepik.com/free-photo | Erakogu

Нарвитянка Галина в конце августа заказала в нарвском мебельном салоне диван стоимостью 1090 евро. Она внесла всю сумму за него. Готов он будет только в феврале. Но, по словам, Галины ее не предупредили об этом. Gazeta.ee попробовала разобраться, кто прав, а кто нет.

Галине очень понравился диван, выставленный в зале салона, и она сразу заказала его. Однако спустя всего несколько дней пожилая женщина выяснила, что выбранная ею мебель не подходит по размерам и снова обратилась в салон. „После долгих уговоров мне разрешили выбрать другой диван. Я спросила, когда смогу получить диван, продавец ответила, что это будет примерно через два с половиной месяца, и когда заказ придет, мне позвонят“, – рассказала Галина.

Клиентка: меня обманули

Галина заказала диван 31 августа, и, так и не дождавшись звонка, на прошлой неделе сама пришла в мебельный салон. Но на ее претензии продавец сообщила, что диван еще даже делать не начали, ведь максимальный срок изготовления заказа – шесть месяцев.

В счете, который Галина показала редакции, действительно было написано по-эстонски: „Срок изготовления заказа после получения задатка – два-шесть месяцев“. Но по-эстонски Галина читать не умеет.

„Мне сказали, что если есть претензии, идите в департамент защиты прав потребителя (так и Галина, и сотрудники мебельного салона называют службу защиты прав потребителя в нарвской горуправе – ред.). Я обратилась туда, мне сказали – ничего сделать нельзя, нужно было быть внимательнее. Но ведь меня обманули, теперь я вообще никакого дела с этим магазином не хочу иметь. Вот я и пошла в газету“, – рассказала Галина.

Формально мебельный салон прав, однако почему бы не вернуть человеку деньги или хотя бы их часть, если заказ еще не принят в работу? Редакция Gazeta.ee обратилась в мебельный салон и пообщалась с продавцом, которая в ходе беседы довольно сильно повышала голос и утверждала, что в возникшем конфликте полностью виновата клиентка.

Салон: мы постоянно шли навстречу

Такой комментарий дали в мебельном салоне.

– Галина, действительно, приобрела в нашем магазине диван, имеющийся в наличии. Мы утверждаем, что покупка дивана Галиной была абсолютно осознанной, так как перед этим она приходила в наш магазин неоднократно, и все размеры ей были известны. Через некоторое время Галина попросила вернуть ей деньги за диван под предлогом того, что размеры дивана ей не подходят. Законодательство позволяет магазину в таких ситуациях не возвращать деньги покупателю, так как у покупателя было достаточно времени, чтобы убедиться в правильности своего выбора, тем не менее мы приняли альтернативное решение, которое устроит обе стороны.

Галине предложили поменять ее диван на другой товар. Поначалу Галина согласилась на альтернативный вариант, и даже сделала новый заказ, который должен прийти в декабре. А затем начала искать возможности вернуть деньги. Сначала она это делала, угрожая физической расправой, ссылаясь на возможности мужа, „криминального авторитета 90-х“, затем она пошла в департамент защиты прав потребителя. Там ей также объяснили, что у нее есть два варианта.

Первый вариант – забрать первоначально выбранный диван, а второй вариант – согласиться на альтернативное предложение. Не получив желаемый результат в департаменте защиты прав потребителя, Галина отправилась в газету, придумав историю со сроками. Новый заказ Галина сделала в сентябре, получить должна в декабре. Сроки ей известны. В договоре стоят сроки от двух до шести месяцев. Максимальные сроки, шесть месяцев, приведены на случай форс-мажорных обстоятельств. К заказу Галины максимальные сроки не имеют никакого отношения. Причин для волнения нет. Что касается вежливости обслуживания продавцов, он на достаточно высоком уровне. Все они работают больше пятнадцати лет и мы в них уверены. Все вышеперечисленные аргументы записывали видеокамеры. Мы пересмотрели все видеозаписи и уверены в каждом своём слове.

Сама Галина утверждает, что никому в салоне она не грубила и уж тем более не угрожала. Отметим, что в выданном Галине счете, подтверждающем оплату дивана, под условиями поставки мебели нет ни ее подписи, ни подписи представителя салона – есть лишь те самые типовые условия поставки и печать фирмы.

Департамент защиты прав потребителей, в который обратилась редакция, советует в каждом конкретном случае при заказе товара или услуги составлять конкретный договор с подписями обеих сторон.

История, в которой испорчено много нервов и у каждого своя правда, лишний раз доказывает: тщательно оговаривать все нюансы заказа заранее – в интересах как клиентов, так и самих продавцов.

Комментарий Департамента защиты прав потребителя (Tarbijakaitseamet)

Аап Андреас Ребас, глава коммуникационного отдела Департамента защиты прав потребителя:

„При заказе товара и заключении договора необходимо внимательно относиться к условиям договора, включая, например, время изготовления, особенно если это является важным условием для потребителя. Если в договоре указано, что срок изготовления заказа составляет от двух до шести месяцев и потребитель дал на это письменное согласие, то у продавца действительно есть до шести месяцев на подготовку заказа, и у потребителя нет оснований требовать возврата денег на основании устной договоренности.

То, что было согласовано устно, потом сложно доказать, поэтому мы рекомендуем по возможности отдать предпочтение письменной форме. Это помогает уменьшить последующие недопонимания относительно содержания заказанной услуги. В случае возникновения последующих споров сторонам сложно доказать точные обстоятельства сделок, совершенных в устной форме. Защитить свои права в такой ситуации в Комиссии по потребительским спорам также сложно, поскольку, к сожалению, заслушать свидетелей при разрешении потребительского спора не представляется возможным. Обычно рекомендуется заключить письменный договор, чтобы избежать споров и обеспечить ясность в отношении прав и обязанностей сторон. Хотя оплата обычно производится после выполнения работ, требовать предоплату не запрещено.

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