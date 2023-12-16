Не читаешь по-эстонски? Придется долго ждать свой заказ

Галине очень понравился диван, выставленный в зале салона, и она сразу заказала его. Однако спустя всего несколько дней пожилая женщина выяснила, что выбранная ею мебель не подходит по размерам и снова обратилась в салон. „После долгих уговоров мне разрешили выбрать другой диван. Я спросила, когда смогу получить диван, продавец ответила, что это будет примерно через два с половиной месяца, и когда заказ придет, мне позвонят“, – рассказала Галина.

Клиентка: меня обманули

Галина заказала диван 31 августа, и, так и не дождавшись звонка, на прошлой неделе сама пришла в мебельный салон. Но на ее претензии продавец сообщила, что диван еще даже делать не начали, ведь максимальный срок изготовления заказа – шесть месяцев.

В счете, который Галина показала редакции, действительно было написано по-эстонски: „Срок изготовления заказа после получения задатка – два-шесть месяцев“. Но по-эстонски Галина читать не умеет.

„Мне сказали, что если есть претензии, идите в департамент защиты прав потребителя (так и Галина, и сотрудники мебельного салона называют службу защиты прав потребителя в нарвской горуправе – ред.). Я обратилась туда, мне сказали – ничего сделать нельзя, нужно было быть внимательнее. Но ведь меня обманули, теперь я вообще никакого дела с этим магазином не хочу иметь. Вот я и пошла в газету“, – рассказала Галина.

Формально мебельный салон прав, однако почему бы не вернуть человеку деньги или хотя бы их часть, если заказ еще не принят в работу? Редакция Gazeta.ee обратилась в мебельный салон и пообщалась с продавцом, которая в ходе беседы довольно сильно повышала голос и утверждала, что в возникшем конфликте полностью виновата клиентка.

Салон: мы постоянно шли навстречу

Такой комментарий дали в мебельном салоне.

– Галина, действительно, приобрела в нашем магазине диван, имеющийся в наличии. Мы утверждаем, что покупка дивана Галиной была абсолютно осознанной, так как перед этим она приходила в наш магазин неоднократно, и все размеры ей были известны. Через некоторое время Галина попросила вернуть ей деньги за диван под предлогом того, что размеры дивана ей не подходят. Законодательство позволяет магазину в таких ситуациях не возвращать деньги покупателю, так как у покупателя было достаточно времени, чтобы убедиться в правильности своего выбора, тем не менее мы приняли альтернативное решение, которое устроит обе стороны. Галине предложили поменять ее диван на другой товар. Поначалу Галина согласилась на альтернативный вариант, и даже сделала новый заказ, который должен прийти в декабре. А затем начала искать возможности вернуть деньги. Сначала она это делала, угрожая физической расправой, ссылаясь на возможности мужа, „криминального авторитета 90-х“, затем она пошла в департамент защиты прав потребителя. Там ей также объяснили, что у нее есть два варианта. Первый вариант – забрать первоначально выбранный диван, а второй вариант – согласиться на альтернативное предложение. Не получив желаемый результат в департаменте защиты прав потребителя, Галина отправилась в газету, придумав историю со сроками. Новый заказ Галина сделала в сентябре, получить должна в декабре. Сроки ей известны. В договоре стоят сроки от двух до шести месяцев. Максимальные сроки, шесть месяцев, приведены на случай форс-мажорных обстоятельств. К заказу Галины максимальные сроки не имеют никакого отношения. Причин для волнения нет. Что касается вежливости обслуживания продавцов, он на достаточно высоком уровне. Все они работают больше пятнадцати лет и мы в них уверены. Все вышеперечисленные аргументы записывали видеокамеры. Мы пересмотрели все видеозаписи и уверены в каждом своём слове.