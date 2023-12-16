Не читаешь по-эстонски? Придется долго ждать свой заказ(4)
Нарвитянка Галина в конце августа заказала в нарвском мебельном салоне диван стоимостью 1090 евро. Она внесла всю сумму за него. Готов он будет только в феврале. Но, по словам, Галины ее не предупредили об этом. Gazeta.ee попробовала разобраться, кто прав, а кто нет.
Галине очень понравился диван, выставленный в зале салона, и она сразу заказала его. Однако спустя всего несколько дней пожилая женщина выяснила, что выбранная ею мебель не подходит по размерам и снова обратилась в салон. „После долгих уговоров мне разрешили выбрать другой диван. Я спросила, когда смогу получить диван, продавец ответила, что это будет примерно через два с половиной месяца, и когда заказ придет, мне позвонят“, – рассказала Галина.
Клиентка: меня обманули
Галина заказала диван 31 августа, и, так и не дождавшись звонка, на прошлой неделе сама пришла в мебельный салон. Но на ее претензии продавец сообщила, что диван еще даже делать не начали, ведь максимальный срок изготовления заказа – шесть месяцев.
В счете, который Галина показала редакции, действительно было написано по-эстонски: „Срок изготовления заказа после получения задатка – два-шесть месяцев“. Но по-эстонски Галина читать не умеет.
„Мне сказали, что если есть претензии, идите в департамент защиты прав потребителя (так и Галина, и сотрудники мебельного салона называют службу защиты прав потребителя в нарвской горуправе – ред.). Я обратилась туда, мне сказали – ничего сделать нельзя, нужно было быть внимательнее. Но ведь меня обманули, теперь я вообще никакого дела с этим магазином не хочу иметь. Вот я и пошла в газету“, – рассказала Галина.
Формально мебельный салон прав, однако почему бы не вернуть человеку деньги или хотя бы их часть, если заказ еще не принят в работу? Редакция Gazeta.ee обратилась в мебельный салон и пообщалась с продавцом, которая в ходе беседы довольно сильно повышала голос и утверждала, что в возникшем конфликте полностью виновата клиентка.
Салон: мы постоянно шли навстречу
Такой комментарий дали в мебельном салоне.
Сама Галина утверждает, что никому в салоне она не грубила и уж тем более не угрожала. Отметим, что в выданном Галине счете, подтверждающем оплату дивана, под условиями поставки мебели нет ни ее подписи, ни подписи представителя салона – есть лишь те самые типовые условия поставки и печать фирмы.
Департамент защиты прав потребителей, в который обратилась редакция, советует в каждом конкретном случае при заказе товара или услуги составлять конкретный договор с подписями обеих сторон.
История, в которой испорчено много нервов и у каждого своя правда, лишний раз доказывает: тщательно оговаривать все нюансы заказа заранее – в интересах как клиентов, так и самих продавцов.
Комментарий Департамента защиты прав потребителя (Tarbijakaitseamet)
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