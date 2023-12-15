В России спортсменам, которые поедут на Олимпиаду в Париж, пригрозили ограничениями

„Спортсмен не может быть ассоциирован с национальными организациями. Любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня, которые проводит национальная федерация или [проходят] при участии ОКР, автоматически нарушает данное правило и может быть лишен справедливо завоеванных наград.

С моей точки зрения, спортсмен, который примет участие в Олимпийских играх, совершенно точно не может участвовать в Играх дружбы. Иначе его результат на Олимпиаде может быть аннулирован“, — заявил Поздняков.

В 2024 году, через месяц после парижской Олимпиады, в Москве и Екатеринбурге состоится аналог Олимпийских игр — летние „Игры дружбы“,

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

Принять участие в Играх смогут только атлеты из индивидуальных видов спорта, в командных соревнованиях сборных из российских и белорусских спортсменов не будет.

Также на Олимпиаду не допустят тех россиян и белорусов, которые публично поддерживают вторжение в Украину и у которых есть действующий контракт с вооруженными силами.

Никого из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не пригласят.

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