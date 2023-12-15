МНЕНИЕ | Пресс-конференция Путина: яйца, Бандера и немного правды

„Прямые линии“ Владимира Путина - испытание не для слабонервных. Приходится, например, выслушивать фейковые цитаты - на этот раз, фразу Отто фон Бисмарка, которую он никогда не произносил. Или смехотворные экономические выкладки: цены на „яйцо“ (именно так, как в документах товароведов) растут вследствие роста зарплат, и поэтому их (яйца) придется импортировать из Турции, так как граждане России стали их слишком много потреблять. Из нескольких часов беспрерывной пропаганды, передергиваний и откровенной лжи нужно выловить крупицы правдивой или хотя бы выглядящей интересной информации.

14 декабря 2023 года это были три признания: первое - массовой мобилизации в ближайшее время не будет; второе - украинской армии удалось закрепиться на небольшом плацдарме на левом берегу Днепра и третье - Кремль ведет с Вашингтоном переговоры об обмене журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и отставного американского морского пехотинца Пола Уилана. Оба находятся в российских тюрьмах.

По словам Путина, американцы не предложили подходящих условий обмена своих граждан на тех, кого хочет освободить Россия. Возможно, речь идет о Вадиме Красикове , который в 2019 году застрелил в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошивили. За это он был приговорен в Германии к пожизненному заключению. Москва очень хочет его освобождения, но для этого Вашингтон должен убедить правительство в Берлине пойти на такой шаг. О переговорах на эту тему сообщал The Wall Street Journal.

Неприятное признание, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра, Путин утопил в потоке квази-военного жаргона, так, как это сделал бы далекий от передовой штаб-офицер или политработник. Из-за этого вынужденного признания путинские рассуждения о том, как много танков потеряла Украина и как ее военные устали от боев, выглядят не очень убедительно. Налицо попытка заранее оправдать возможные неудачи на фронте.

Похороны ЧВК и мобилизация