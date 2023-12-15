ВИДЕО | Отбор на Олимпийские игры-2026: сборная Эстонии по хоккею разгромила ЮАР
В пятницу, 15 декабря, мужская сборная Эстонии по хоккею (28-е место в Мировом рейтинге IIHF) в рамках турнира второго отборочного раунда к Олимпийским играм 2026 года обыграла сборную ЮАР (49-е место) со счетом 9:2 (1:1; 5:1; 3:0).
На 14-й минуте первого периода Маркус Ханинге Аппельберг вывел сборную Эстонии вперед, но на 17-й минуте Клюйц Паулус сравнял счет.
Во втором периоде эстонские хоккеисты быстро завладели инициативой и забросили пять шайб. Отличились Маркус Ханинге Аппельберг, Лаури Лахесалу, Никита Пузаков, Вадим Васёнкин и Роберт Аррак. Вторую шайбе в составе сборной ЮАР забросил Магмоед.
В третьем периоде Маркус Ханинге Аппельберг записал на свой счет еще две шайбы, а победную точку в матче поставил Даниил Фурса.
В воскресенье, В 19:00 эстонская сборная сыграет с Исландией.
Турнирная таблица:
Победитель группы выйдет в третий отборочный раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.
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