СЕГОДНЯ в ПРЯМОМ ЭФИРЕ | Отбор на Олимпийские игры-2026: сборная Эстонии по хоккею сыграет с ЮАР

В 2011 году сборная ЮАР (49-е место в Мировом рейтинге IIHF) заняла второе место в третьем дивизионе и вышла во второй дивизион, но не справилась и выбыла в третий дивизион. Далее команда меняла свои дивизионы, но находилась в подвале международного хоккея. Летом 2019 году были сформированы группы в отборочных турнирах за выход в квалификацию на Зимние Олимпийские игры. Африканские хоккеисты впервые получили право по рейтингу принять участие в отборе на Олимпийские игры в Пекине. Однако в конце лета хоккеисты ЮАР отклонили предложение от участия в борьбе в двух группах за выход на зимние Олимпийские игры.