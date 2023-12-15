СЕГОДНЯ в ПРЯМОМ ЭФИРЕ | Отбор на Олимпийские игры-2026: сборная Эстонии по хоккею сыграет с ЮАР
Сегодня мужская сборная Эстонии по хоккею в рамках турнира второго отборочного раунда к Олимпийским играм 2026 года сыграет со сборной ЮАР. Начало матча в 17:30.
В первом матче второго отборочного раунда к Олимпийским играм 2026 года, который проходит в Рейкьявике (Исландия), сборная Эстонии (28-е место в Мировом рейтинге IIHF) уверенно обыграла Болгарию со счетом 21:0.
ЮАР проиграл своей первый матч отбора сборной Исландии со счетом 0:9.
В 2011 году сборная ЮАР (49-е место в Мировом рейтинге IIHF) заняла второе место в третьем дивизионе и вышла во второй дивизион, но не справилась и выбыла в третий дивизион. Далее команда меняла свои дивизионы, но находилась в подвале международного хоккея. Летом 2019 году были сформированы группы в отборочных турнирах за выход в квалификацию на Зимние Олимпийские игры. Африканские хоккеисты впервые получили право по рейтингу принять участие в отборе на Олимпийские игры в Пекине. Однако в конце лета хоккеисты ЮАР отклонили предложение от участия в борьбе в двух группах за выход на зимние Олимпийские игры.
На прошедшем чемпионате мира в третьем дивизионе группы А, сборная ЮАР заняла третье место.
Турнирная таблица:
Победитель группы выйдет в третий отборочный раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.
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