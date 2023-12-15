ПРЯМОЙ ЭФИР | Отбор на Олимпийские игры-2026: сборная Эстонии по хоккею выигрывает у ЮАР (6:2)

На 14-й минуте первого периода Маркус Ханинге Аппельберг вывел сборную Эстонии вперед. На 17-й минуте Клюйц Паулус сравнял счет.

На второй минуте второго периода Маркус Ханинге Аппельберг снова вывел сборную Эстонии вперед. Через шесть минут Лаури Лахесалу сделал счет 3:1. На 8-й минуте Пузаков забросил четвертую шайбу в ворота сборной ЮАР. На 9-й минуте Васёнкин и Аррак довели счет до разгромного. На 20-й минуте Магмоед сократил отставание в счете до 4 шайб.

До матча:

В первом матче второго отборочного раунда к Олимпийским играм 2026 года, который проходит в Рейкьявике (Исландия), сборная Эстонии (28-е место в Мировом рейтинге IIHF) уверенно обыграла Болгарию со счетом 21:0.

ЮАР проиграл своей первый матч отбора сборной Исландии со счетом 0:9.

В 2011 году сборная ЮАР (49-е место в Мировом рейтинге IIHF) заняла второе место в третьем дивизионе и вышла во второй дивизион, но не справилась и выбыла в третий дивизион. Далее команда меняла свои дивизионы, но находилась в подвале международного хоккея. Летом 2019 году были сформированы группы в отборочных турнирах за выход в квалификацию на Зимние Олимпийские игры. Африканские хоккеисты впервые получили право по рейтингу принять участие в отборе на Олимпийские игры в Пекине. Однако в конце лета хоккеисты ЮАР отклонили предложение от участия в борьбе в двух группах за выход на зимние Олимпийские игры.

На прошедшем чемпионате мира в третьем дивизионе группы А, сборная ЮАР заняла третье место.

Турнирная таблица:

Победитель группы выйдет в третий отборочный раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.

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