Уклоняется от правосудия. Полиция ищет изображенного на фото мужчину

Мужчина может находиться в Таллинне или Харьюмаа.

Полиция просит всех, кто видел Артура или знает, где он может находиться, сообщить об этом на телефону 112 или электронной почте reigo.niglas@politsei.ee.

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