15.12.2023, 10:55
Уклоняется от правосудия. Полиция ищет изображенного на фото мужчину(1)
он может находиться в Таллинне и Харьюмаа
ФОТО: PPA
Полиция ищет 40-летнего Артура Серебрякова, который уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление против имущества.
Мужчина может находиться в Таллинне или Харьюмаа.
Полиция просит всех, кто видел Артура или знает, где он может находиться, сообщить об этом на телефону 112 или электронной почте reigo.niglas@politsei.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.