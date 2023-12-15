ЧП и криминал
15.12.2023, 10:55

Уклоняется от правосудия. Полиция ищет изображенного на фото мужчину

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он может находиться в Таллинне и Харьюмаа
Artur Serebrjakov
Artur Serebrjakov
ФОТО: PPA

Полиция ищет 40-летнего Артура Серебрякова, который уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление против имущества.

Мужчина может находиться в Таллинне или Харьюмаа.

Artur Serebrjakov

Полиция просит всех, кто видел Артура или знает, где он может находиться, сообщить об этом на телефону 112 или электронной почте reigo.niglas@politsei.ee.

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