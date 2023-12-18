ОБЗОР| Цены в магазинах в ноябре снизились, но ненадолго

Розничные цены на большинство продовольственных товаров выросли в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за исключением капусты ​​(-24,6%), местного длинного огурца (-11,4%), моркови ​​(-7,5%), пшеничной муки (-4,4%) и молочных продуктов в пределах -2% до -5,9%.

Среди молочных продуктов подорожали только кофейные сливки – на 1,2%. Среди мясных продуктов больше всего за год подорожал местный бройлер — на 12,5% и отечественный фарш — на 9,3%. Наибольший прирост цен на овощи приходится на импортные томаты – 18,8%. Цена импортных яблок за год выросла на 17,9%. Цена на сахар выросла на 11%. Хлеб и хлебцы в магазинах подорожали на 15,9% и 9,2% соответственно. Цена на эстонские яйца выросла на 13,4% по сравнению с прошлым годом, а импортные яйца подорожали на 8,8%.