Экономика
18.12.2023, 09:10

ОБЗОР| Цены в магазинах в ноябре снизились, но ненадолго

 
Читайте, сколько стоят продукты на рынках страны!
Eesti Konjunktuuriinstituut
Jevgenia Parv
перевод
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

По данным Эстонского института конъюнктуры, опубликованных на портале Maaleht, розничные цены на продукты питания в магазинах в ноябре несколько снизились, хотя в основном падение цен остается на уровне нескольких центов.

Розничные цены на большинство продовольственных товаров выросли в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за исключением капусты ​​(-24,6%), местного длинного огурца (-11,4%), моркови ​​(-7,5%), пшеничной муки (-4,4%) и молочных продуктов в пределах -2% до -5,9%.

Среди молочных продуктов подорожали только кофейные сливки – на 1,2%. Среди мясных продуктов больше всего за год подорожал местный бройлер — на 12,5% и отечественный фарш — на 9,3%. Наибольший прирост цен на овощи приходится на импортные томаты – 18,8%. Цена импортных яблок за год выросла на 17,9%. Цена на сахар выросла на 11%. Хлеб и хлебцы в магазинах подорожали на 15,9% и 9,2% соответственно. Цена на эстонские яйца выросла на 13,4% по сравнению с прошлым годом, а импортные яйца подорожали на 8,8%.

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