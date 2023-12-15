Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России

Европейский Союз намерен „еще больше ослабить способность России вести агрессивную войну“ - в том числе путем „дальнейшего усиления санкций, а также путем их полного и эффективного осуществления и предотвращения их обхода“, говорится в пресс-релизе Европейского совета, опубликованного вечером 14 декабря по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Лидеры стран-членов Евросоюза также „приняли во внимание“ предложения Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов РФ в ЕС для поддержки Украины и ее восстановления после российских атак.

В рамках саммита Евросовет приветствовал принятие 12-го пакета санкций, который ЕС намерен ввести против Кремля ввиду продолжающейся агрессивной РФ войны против Украины. Документ согласован в рамках отдельного заседания представителей стран ЕС в ночь на пятницу, 15 декабря, пишет агентство Reuters.

Запрет на импорт алмазов из России

Среди ограничительных мер предполагается введение с 1 января постепенного запрета на импорт алмазов из РФ, а также требование к европейским компаниям предоставлять доказательства того, что они придерживаются „ценового потолка“ на нефть из РФ, введенного странами Запада.

Против принятия документа ранее высказывалась Австрия - Вена требовала от Киева исключить австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня „международных спонсоров войны“, который ведет Национальное актикоррупционное бюро Украины. Ранее этот же перечень становился поводом для препятствования принятию предыдущих пакетов санкций ЕС против РФ Грецией и Венгрией - они тоже требовали от Украины исключения своих компаний из списка.

Переговоры о вступлении в Евросоюз с Киевом и Кишиневом

Ранее в четверг Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз. Кроме того, лидеры стран-членов Евросоюза решили предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС.