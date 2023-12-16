Что-то пошло не так, как задумывал Транспортный департамент: перекресток Пронкси стал местом нарушений и пробок

На пересечении улицы Йыэ-Пронкси и Нарвского шоссе теперь часто возникают длинные пробки со стороны Таллиннского университета. Водителям требуется немало времени, чтобы пересечь перекресток. Бибиканье стало здесь привычным фоновым шумом. К примеру водители городских автобусов подают сигнал, потому что на предназначенной для них полосе стоят обычные транспортные средства. Автобусы постоянно отстают от расписания. Уже никто не удивляется, когда автобус, наконец, останавливается на другой стороне перекрестка на остановке Пронкси через пять минут после назначенного времени.