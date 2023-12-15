Моуринью впервые включил игрока сборной Эстонии в состав „Ромы“ на матч Лиги Европы

В четверг, 14 декабря, в заключительном туре группового этапа Лиги Европы итальянская „Рома“ разгромил тираспольский „Шериф“ со счетом 3:0. Уже в первом тайме „Рома“ выигрывала со счетом 2:0, в составе римского клуба забитыми мячами отметились нападающие Ромелу Лукаку и Андреа Белотти. На 93-й минуте победную точку в матче поставил 19-летний Никколо Писилли.

Веткал наблюдал за игрой со скамейки запасных. Легендарный тренер Жозе Моуриньо сделал в матче пять замен, но 19-летнего игрока сборной Эстонии так и не выпустил.

Воспитанник таллиннского „Калева“ перешел в „Рому“ в 2020 году и на протяжении трех лет выступает за молодёжную команду „Ромы“.

В октябре Веткал дебютировал в составе мужской сборной Эстонии по футболу в матче против Азербайджана (0:2).

„Рома“ набрала 13 очков и заняла второе место в группы G группового этапа Лиги Европы. „Шериф“ набрал лишь одно очко и занял последнее место в группе. Первое место в группе G заняла „Славия“, а „Серветт“ с пятью очками финишировал третьим.

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