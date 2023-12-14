ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (659-й день) | Би-би-си назвала цифру потерь РФ. Конгресс США одобрил военный бюджет, содержащий помощь Украине

С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске жителей ЛДНР, давно не выходящих на связь, команда пришла к выводу, что к концу ноября могли погибнуть около 23 тысяч военных самопровозглашенных „республик“ Донбасса. С учетом этого общие потери российских сил могут составлять более 103 тысяч человек погибшими.Число тяжелораненных на фронте установить тяжело. Примерную оценку этой категории безвозвратных потерь позволяет дать анализ публикаций о компенсациях семьям погибших и умерших во время службы в армии и в Росгвардии. Судя по публикуемым документам, на каждого погибшего российского военного в ходе этой войны может приходиться по два тяжелораненых, следовательно, число выбывших из строя по ранению может составлять около 200 тысяч человек.В итоге даже на основе доступных нам открытых данных можно прийти к выводу, что безвозвратные потери России действительно могут составлять около 309 тысяч человек (из них от 80 до 100 тысяч — погибшие).