ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (659-й день) | Би-би-си назвала цифру потерь РФ. Конгресс США одобрил военный бюджет, содержащий помощь Украине
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений;
Российские войска нанесли 17 ракетных ударов и 36 авиационных ударов, а также совершили 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей;
На купянском направлении ВСУ отбили 21 атаку российских войск в районе Синьковки и еще две атаки восточнее Петропавловки Харьковской области;
Украинские войска отразили шесть атак возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области;
ВСУ продолжают сдерживать армию РФ, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку;
На марьинском направлении украинская армия отразила 19 атак российских войск;
На мелитопольском направлении украинские войска продолжают наносить российской армии урон в живой силе и технике;
За сутки авиация ВСУ нанесла удар по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления российской армии, а также пять районов сосредоточения личного состава и военной техники.
В ночь на 14 декабря войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками „Шахед-136/131“ и зенитными управляемыми ракетами С-300. По сведениям командования Воздушных сил ВСУ, шесть ракет были выпущены около полуночи в направлении Николаевской и Херсонской областей.
Дроны запускались тремя волнами в направлении Одесской области. Средства ПВО уничтожили 41 из 42 беспилотников, атаковавших Украину, заявили в ВСУ.
В Одессе в результате падения обломков беспилотников повреждено общежитие. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что пострадали 11 человек, в том числе дети. У двух восьмилетних мальчиков и 12-летней девочки диагностировали контузию и закрытые черепно-мозговые травмы. По словам Кипера, российские войска также атаковали дронами Измаильский район Одесской области. Целью атаки дронов была портовая инфраструктура. Пострадали складские помещения.
Как минимум один из дронов нарушил при этом воздушное пространство Румынии — страны НАТО. В ответ по тревоге в небо поднялись немецкие истребители Eurofighter, сообщает германское информагентство ДПА.
Позже Минобороны Румынии сообщило, что на территории страны упал российский беспилотник. Согласно пресс-службе ведомства, в результате падения БПЛА в четырех километрах от села Гринду, расположенного недалеко от границы с Украиной, образовалась воронка глубиной 1,5 метра. Румыния сообщила, что вызовет посла России в связи с „новым нарушением“ ее воздушного пространства.
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что российские войска всю ночь обстреливали Херсон, в том числе жилые кварталы. В результате повреждены частные и многоквартирные дома, в некоторых районах произошла пожары.
Минобороны России сообщило, что в ночь на 14 декабря средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью силы ПВО отразили атаку двух беспилотников в Наро-Фоминском городском округе. По словам мэра, дроны летели на Москву. Разрушения и пострадавших от падения обломков дронов нет, добавил Собянин.
Телеграм-канал Baza утверждает, что украинские беспилотники, об уничтожении которых утром 14 декабря отчитывалось Минобороны РФ, пытались атаковать несколько воинских частей в Подмосковье. Еще одной вероятной целью дронов была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении подразделения „Западной“ группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области;
Подразделения „Южной“ группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово Донецкой области;
Российские войска нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка Донецкой области;
На южно-донецком направлении подразделения группировки войск „Восток“нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области;
В районе населенных Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ;
Российские средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда HIMARS. Уничтожены 26 украинских беспилотников.
Владимир Путин провел первую с начала войны прямую линию (совмещенную с пресс-конференцией).
Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин задал Путину несколько вопросов о войне в Украине. Один из них — „когда будет мир“. „Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей“. Путин заявил, что денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины остаются целями „СВО“
„У нас прошла „частичная мобилизация“, мы призвали 300 тысяч человек. Было много иронии на этот счет, прилепили им название „мобики“. Отлично воюют ребята, 14 героев России, не говоря о других орденах. Сейчас 244 тысячи находятся в зоне боевых действий. Среди них оказалось много хороших специалистов“, — сказал Путин.
Президент России напомнил о кампании по привлечению в армию добровольцев. По его словам, контракты заключили 486 тысяч человек.
„Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день необходимости нет“, — отметил Путин.
Путин назвал численность группировки России в зоне боевых действий в Украине — 617 тысяч человек.
Би-би-си назвала новую цифру российских потерь в Украине
С первого дня вторжения Би-би-си, „Медиазона“ и команда волонтеров ведут поименный список погибших на войне с российской стороны. На сегодня им известны данные почти 40 тысяч погибших (если быть точнее, 39 400).Но это, конечно, далеко не все потери.Изучая изменения на кладбищах в 70 населенных пунктах России, мы заметили, что в среднем на погостах появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминания в СМИ или соцсетях. Следовательно, реальное число погибших может быть по меньшей мере в два раза выше — то есть 80 тысяч человек. В это число не входят те, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске жителей ЛДНР, давно не выходящих на связь, команда пришла к выводу, что к концу ноября могли погибнуть около 23 тысяч военных самопровозглашенных „республик“ Донбасса. С учетом этого общие потери российских сил могут составлять более 103 тысяч человек погибшими.Число тяжелораненных на фронте установить тяжело. Примерную оценку этой категории безвозвратных потерь позволяет дать анализ публикаций о компенсациях семьям погибших и умерших во время службы в армии и в Росгвардии. Судя по публикуемым документам, на каждого погибшего российского военного в ходе этой войны может приходиться по два тяжелораненых, следовательно, число выбывших из строя по ранению может составлять около 200 тысяч человек.В итоге даже на основе доступных нам открытых данных можно прийти к выводу, что безвозвратные потери России действительно могут составлять около 309 тысяч человек (из них от 80 до 100 тысяч — погибшие).
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение суток войска РФ нанесли четыре ракетных и 32 авиационных удара, совершили 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины;
На купянском направлении ВСУ отразили 13 российских атак в районе Синьковки Харьковской области;
На лиманском направлении ВСУ отразили одну атаку в районе Тернов Донецкой области;
На бахмутском направлении ВСУ отразили семь атак в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;
На авдеевском направлении украинские военные отбили 19 атак РФ в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также 17 атак в районе Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области;
На марьинском направлении силы ВСУ отразили 11 атак в районе Новомихайловки Донецкой области;
На запорожском направлении украинские военные отразили девять атак в районах Приютного и Вербового Запорожской области;
На херсонском направлении украинские военные удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области, продолжают наносить российским войскам огневое поражение;
В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов, пункту управления и артиллерийскому средству противника.
Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Об этом по итогам первого дня саммита лидеров стран ЕС сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Помимо этого, Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а также согласился начать переговоры о вступление в Евросоюз с Боснией и Герцеговиной, „как только будет достигнута необходимая степень соответствия [страны] критериям членства“.
Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил украинским СМИ, что над подлете к Киеву сегодня была сбита российская гиперзвуковая ракета „Кинжал“. По его словам, российские войска нанесли удар „Кинжалом“ по Староконстантинову в Хмельницкой области. Рядом с городом Староконстантинов расположен одноимённый военный аэродром. Воздушные силы ВСУ не будут информировать о последствиях российских ударов ракетами „Кинжал“, сообщает УНИАН со ссылкой на Игната.
Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на 2024 год на рекордную сумму в $886 млрд. Из них 800 млн предназначены для Украины. Более двух третей членов Палаты представителей Конгресса США проголосовали в четверг за законопроект об оборонной политике на 2024 финансовый год (в США он начался 1 октября), который предусматривает рекордные 886 миллиардов долларов военных расходов и санкционирует такие меры, как помощь Украине и противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.Днем ранее этот законопроект был одобрен американским Сенатом. Теперь он поступит на подпись президенту Джо Байдену.
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