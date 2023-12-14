Европейский центробанк снова оставил процентные ставки без изменений

На заседании Совета управляющих ЕЦБ во Франкфурте было принято решение оставить основную ставку по операциям рефинансирования на уровне 4,5%, ставку по депозитам „овернайт“ - на уровне 4%, а ставку по кредитам „овернайт“ - на уровне 4,75%.

Ранее ЕЦБ повышал ставки 10 заседаний подряд.

В опубликованном после собрания отчете говорит, что несмотря на снижение инфляции в последние месяцы, в ближайшем будущем она, вероятно, снова временно вырастет.

„Совет стремится обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочной цели в 2%. Основываясь на текущей оценке, Совет считает, что на данный момент ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровне, который, при сохранении в течение достаточного периода времени, будет способствовать достижению этой цели“, - говорится в заявлении. Ставки будут на высоком уровне так долго, насколько это будет нужно.

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