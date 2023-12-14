Европейский центробанк снова оставил процентные ставки без изменений
На состоявшемся в четверг, 14 декабря, заседании Европейский центральный банк уже во второй раз решил оставить ключевые ставки без изменений.
На заседании Совета управляющих ЕЦБ во Франкфурте было принято решение оставить основную ставку по операциям рефинансирования на уровне 4,5%, ставку по депозитам „овернайт“ - на уровне 4%, а ставку по кредитам „овернайт“ - на уровне 4,75%.
Ранее ЕЦБ повышал ставки 10 заседаний подряд.
В опубликованном после собрания отчете говорит, что несмотря на снижение инфляции в последние месяцы, в ближайшем будущем она, вероятно, снова временно вырастет.
„Совет стремится обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочной цели в 2%. Основываясь на текущей оценке, Совет считает, что на данный момент ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровне, который, при сохранении в течение достаточного периода времени, будет способствовать достижению этой цели“, - говорится в заявлении. Ставки будут на высоком уровне так долго, насколько это будет нужно.
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