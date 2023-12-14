Финляндия вновь закрывает все КПП на границе с Россией

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен рассказала об этом во время парламентского часа вопросов и ответов.

Рантанен заявила, что правительство полностью закроет границу с Россией.

„Восточная граница Финляндии будет закрыта 15 декабря в 20:00, решение будет действовать около месяца, то есть до 14 января 2024 года“, — сообщает YLE.

В четверг в открытые пункты пересечения границы прибыли в общей сложности не менее 62 просителей убежища.

Около 16:00 Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии сообщила, что на МАПП Ваалимаа за день прибыли 12 просителей убежища. По крайней мере некоторые из них являются гражданами Сомали и Сирии, среди прибывших есть мужчины и женщины.

По словам заместителя командующего пограничной охраной Северной Карелии Самули Муртонена, в Ниирала прибыли 50 просителей убежища.

Сотрудники полиции оказывают помощь Пограничной службе на пограничных пунктах Юго-Восточной Финляндии.

Сегодня, 14 декабря, на МАПП Ваалимаа были замечены несколько полицейских. Речь идет о сотрудниках из разных уголков страны, которые умеют противостоять толпе.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.