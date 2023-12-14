ВИДЕО | Путин на прямой линии: „Да, это мой первый двойник“
14 декабря президент РФ Владимир Путин провел свою 20-ю „Прямую линию“ и одновременно 18-ю большую пресс-конференцию. Мероприятие получило название „Итоги года с Владимиром Путиным“.
Во время Прямой линии было много вопросов про войну в Украине, которую в России называют „Специальной военной операцией“. По всей видимости, чтобы отвлечь людей от таких вопросов, организаторы придумали вопросы для разрядки.
Вопрос про искусственный интеллект: восьмилетняя девочка Арина из Волгограда говорит, что в школе их напугали, как робот заменит людей — ее, маму, папу, бабушку…
Тут же включают следующее видео — это дипфейк Путина, он спрашивает, много ли двойников у президента и как он относится к нейросетям.
Путин: „Вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом должен только один человек — это я“.
„Да, это мой первый двойник, кстати сказать“, - добавил Путин, указывая на дипфейк.
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