Во время Прямой линии было много вопросов про войну в Украине, которую в России называют „Специальной военной операцией“. По всей видимости, чтобы отвлечь людей от таких вопросов, организаторы придумали вопросы для разрядки.

Вопрос про искусственный интеллект: восьмилетняя девочка Арина из Волгограда говорит, что в школе их напугали, как робот заменит людей — ее, маму, папу, бабушку…

Тут же включают следующее видео — это дипфейк Путина, он спрашивает, много ли двойников у президента и как он относится к нейросетям.

Путин: „Вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом должен только один человек — это я“.

„Да, это мой первый двойник, кстати сказать“, - добавил Путин, указывая на дипфейк.

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