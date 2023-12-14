„Мы не говорим о станции на Луне“: в Нарве обсудили эскиз планировки исторического квартала

На встрече в ратуше планировщики рассказали, что они уже сделали, какие вопросы у них возникли во время работы и что они намерены предпринять в ближайшее время. Если все будет так, как они задумали, то в Нарве преобразят свой облик старые городские улицы Рюютли, Суур, Койдула и Пимеайа. Также говорили о специальных условиях, которые есть в Эстонии в отношении памятников старины. Пока документ об этих нарвских объектах не готов, но он делается.

Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины отдела архитектуры и планирования горуправы, подчеркнул, что на встрече обсуждался только эскиз, а не планировка в готовом виде.

„Теперь следующий шаг - это согласование специальных условий с Департаментом охраны старины, и исходя из этого, специалисты продолжат делать планировку“, - сказал Туудер.

На обсуждении проектировщики представили три варианта, как может идти работа. „Нам надо будет или выбрать один, или развивать один из них, - сказал главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу. - Думаю, окончательный вариант будет другим, конечно“.

Эскиз, по словам Тамбу, готовился полгода, но большая часть времени ушла на разные исследования - археологические, дендрологические и т.п. Итоговым эскизом он доволен.

„Наша цель - восстановить исторические улицы и кварталы, которые исчезли в советское время, восстановить уличные стены этих кварталов, чтобы создать интимную атмосферу, какой она была раньше в Нарве“, - сказал Пеэтер Тамбу. Но сначала, по его словам, надо решить вопросы, например, назначения землепользования, определиться с общественными зданиями, а потом организовать торги и найти инвесторов.

На создание исторического квартала, по мнению главного архитектора, уйдет 5-10 лет минимум. „И никто не знает, что нас ждет через два года, поэтому давать точный прогноз по времени создания квартала я бы не стал, но не раньше, чем через 10 лет, думаю“, - уточнил Тамбу.