„Мы не говорим о станции на Луне“: в Нарве обсудили эскиз планировки исторического квартала
12 декабря в Нарве публично представили и обсудили эскиз детальной планировки исторического квартала Старой Нарвы. Планируется, что его будут создавать между Ратушной площадью и Темным садом. По мнению главного архитектора города, мы увидим квартал в лучшем случае лет через 10. Один из инициаторов проекта, Петер Зашев, считает, что это можно сделать быстрее и это намного реальнее и дешевле, чем восстановить Кренгольм.
На встрече в ратуше планировщики рассказали, что они уже сделали, какие вопросы у них возникли во время работы и что они намерены предпринять в ближайшее время. Если все будет так, как они задумали, то в Нарве преобразят свой облик старые городские улицы Рюютли, Суур, Койдула и Пимеайа. Также говорили о специальных условиях, которые есть в Эстонии в отношении памятников старины. Пока документ об этих нарвских объектах не готов, но он делается.
Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины отдела архитектуры и планирования горуправы, подчеркнул, что на встрече обсуждался только эскиз, а не планировка в готовом виде.
„Теперь следующий шаг - это согласование специальных условий с Департаментом охраны старины, и исходя из этого, специалисты продолжат делать планировку“, - сказал Туудер.
На обсуждении проектировщики представили три варианта, как может идти работа. „Нам надо будет или выбрать один, или развивать один из них, - сказал главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу. - Думаю, окончательный вариант будет другим, конечно“.
Эскиз, по словам Тамбу, готовился полгода, но большая часть времени ушла на разные исследования - археологические, дендрологические и т.п. Итоговым эскизом он доволен.
„Наша цель - восстановить исторические улицы и кварталы, которые исчезли в советское время, восстановить уличные стены этих кварталов, чтобы создать интимную атмосферу, какой она была раньше в Нарве“, - сказал Пеэтер Тамбу. Но сначала, по его словам, надо решить вопросы, например, назначения землепользования, определиться с общественными зданиями, а потом организовать торги и найти инвесторов.
На создание исторического квартала, по мнению главного архитектора, уйдет 5-10 лет минимум. „И никто не знает, что нас ждет через два года, поэтому давать точный прогноз по времени создания квартала я бы не стал, но не раньше, чем через 10 лет, думаю“, - уточнил Тамбу.
Петер Зашев, один из трех инициаторов проекта создания квартала Старой Нарвы, специально приехал в город, чтобы послушать презентацию. „Мы движемся в правильную сторону, есть идея, есть первые шаги, - сказал RusDelfi Зашев. - Если два с половиной года назад мы были группой энтузиастов в пивной, то теперь с помощью главного архитектора города, с помощью профессионального архитектурного бюро мы смотрим, какие есть варианты развивать идею“.
На вопрос, до сих пор ли он верит в реалистичность проекта, Зашев ответил: „Каждый из нас в плену собственных ограничений. Например, мы хотим создать реплики старых домов, для нас это принципиально важно. Реплика - это значит, что фасад, контур и высотность здания должны быть как в 1940 году, чтобы с улицы было впечатление, что мы в Нарве 1940 года. А вот внутри - можно делать по-разному. Надо идти на компромиссы“.
По его словам, он всегда был оптимистом. „Мы не говорим о станции на Луне, о строительстве небоскреба в Нарве, - прокомментировал Зашев. - Мы говорим об участке земли 100 на 200 квадратных метров, всего 17 домов, один из которых меньше моего в Таллинне. Это не безумное строительство. Найдем ли мы инвесторов? Я думаю, да. Война не помогла, точно. Но я до сих пор считаю, что этот проект абсолютно реалистичен, в отличие от, например, затеи с Кренгольмом. Там большое пространство, оно требует бешеных вложений. На те 15 миллионов евро, которые выделяет государство, в нашем проекте можно было бы построить 12 из 17 домов. А для преображения Кренгольма эти деньги - капля в море“.
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