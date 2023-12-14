ВИДЕО | Звезду НБА отстранили на неопределенный срок за удар соперника по лицу

В матче регулярного чемпионата НБА между „Финиксом“ и „Голден Стейтом“ произошел скандальный эпизод с участием баскетболиста гостей Дреймонда Грина.

Во время третьей четверти он ударил соперника Юсуфа Нуркича рукой по лицу. Боснийский игрок после мощного удара упал на паркет и долго не мог прийти в себя. Рефери после просмотра повтора удалил Грина за неспортивный фол второй ступени.

Учитывая, что это уже не первая выходка подобного характера от американца, НБА отстранила его от соревнований на неопределенный срок. Напомним, ранее баскетболист получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время поединка с „Миннесотой“.

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