ВИДЕО | Отбор на Олимпийские игры-2026: сборная Эстонии по хоккею разгромила Болгарию со счетом 21:0
На этой неделе мужская сборная Эстонии по хоккею в Рейкьявике (Исландия) начинает свой путь в отборочном этапе к Олимпийским играм 2026 года. В первом матче Эстония обыграла соборную Болгарии со счетом 21:0.
В первом матче отборочного этапа к Олимпийским играм 2026 года Эстония разгромила сборную Болгарии со счетом 21:0.
Покер оформил Васёнкин, хет-рик на свой счет записал Кийк, дублем отличились Ловков, Пузаков, Аппельберг, Аррак, Фурса, Романов. По одной шайбе забросили в ворота сборной Болгарии, Колл и Федорович.
Эстонская сборная играет в одной группе со сборными Болгарии, ЮАР и Исландии. Победитель группы выйдет в третий раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.
Расписание:
14.12 Болгария - Эстония 0:21
15.12 Эстония - ЮАР 17:30
17.12 Эстония - Исландия 19:00
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