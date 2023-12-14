ВИДЕО | Отбор на Олимпийские игры-2026: сборная Эстонии по хоккею разгромила Болгарию со счетом 21:0

В первом матче отборочного этапа к Олимпийским играм 2026 года Эстония разгромила сборную Болгарии со счетом 21:0.

Покер оформил Васёнкин, хет-рик на свой счет записал Кийк, дублем отличились Ловков, Пузаков, Аппельберг, Аррак, Фурса, Романов. По одной шайбе забросили в ворота сборной Болгарии, Колл и Федорович.

Эстонская сборная играет в одной группе со сборными Болгарии, ЮАР и Исландии. Победитель группы выйдет в третий раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.

Расписание:

14.12 Болгария - Эстония 0:21

15.12 Эстония - ЮАР 17:30

17.12 Эстония - Исландия 19:00

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