СЕГОДНЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ | Отбор на Олимпийские игры-2026: сборная Эстонии по хоккею сыграет с Болгарией

Эстония (28-е место в мировом рейтинге) начинает свой путь в отборочном этапе со второго раунда. Эстонская сборная играет в одной группе со сборными Болгарии (38-е место), ЮАР (51-е место) и Исландии (33-е место). Победитель группы выйдет в третий раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.

Болгария один раз за всю историю участвовала в зимней Олимпиаде (1976). В предварительном турнире Болгария проиграла Чехословакии со счётом 1:14. А в турнире за 7-12 места потерпела 5 поражений во всех матчах и заняла последнее место в итоговой таблице.

Сборная Болгарии выступает во втором дивизионе группы В и на последнем чемпионате мира своего дивизиона заняла третье место.

Расписание:

14.12 Болгария - Эстония 17:30

15.12 Эстония - ЮАР 17:30

17.12 Эстония - Исландия 19:00

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