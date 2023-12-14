ФОТОНОВОСТЬ | На пресс-конференции Путина на экранах показывали провокационные вопросы

В то время, как некоторые присутствующие на конференции журналисты, благодарили Путина за уже выполненные проекты и просили денег на новые, на экранах периодически мелькали провокационные вопросы и просьбы жителей России.

В сообщениях говорилась о том, что картинка на экране телевизоров не соответствует действительности. И хотя Путин буквально несколько раз за конференцию отвечал по собственной инициативе на вопросы с экранов, эти остались без его внимания.

Люди интересовались у Путина, почему он видит реальность совсем в другом ключе, нежели остальные жители России.

Выведены на экраны были и вопросы об инфляции о повышении цен.

Проблемы обеспечения регионов задавали и присутствующие на конференции журналисты региональных изданий. На большинство из них Путин отвечал, что он узнает, в чем дело и разберется.

Отдельные сообщения были криками о помощи. Тему здравоохранения на конференции затрагивали неоднократно. Путин неизменно отмечал важность развития этой области.

Некто из Нижнеудинска призвал Путина назначить мэра самолично, чтобы решить накопившиеся проблемы.

В том числе на экране был вопрос, подвергающий сомнению то, что Путин в самом деле общается с „простыми людьми“.

Как сообщается в Telegram-канале Baza, все вопросы, которые высвечивались на мониторе во время трансляции, прошли специальный фильтр. Занимались отбором вопросов сотрудники администрации Президента и Общественного народного фронта.

Всего было выбрано чуть более тысячи вопросов из 650 000 поступивших. Часть из вопросов отсеивались еще и потому, что были слишком длинными и не умещались на мониторе.

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