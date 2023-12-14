За рубежом
14.12.2023, 16:30

ФОТОНОВОСТЬ | На пресс-конференции Путина на экранах показывали провокационные вопросы

 
Пресс-конференция Владимира Путина, посвященная итогам года.
Пресс-конференция Владимира Путина, посвященная итогам года.
ФОТО: YouTube

Во время прямой линии с Владимиром Путиным 14 декабря на экраны выводились вопросы от граждан России. Некоторые из них отражали недовольство обстановкой в стране, а также откровенно критиковали Владимира Путина.

В то время, как некоторые присутствующие на конференции журналисты, благодарили Путина за уже выполненные проекты и просили денег на новые, на экранах периодически мелькали провокационные вопросы и просьбы жителей России.

„Господин президент, когда реальная Россия будет отличаться от телевизионной?“

В сообщениях говорилась о том, что картинка на экране телевизоров не соответствует действительности. И хотя Путин буквально несколько раз за конференцию отвечал по собственной инициативе на вопросы с экранов, эти остались без его внимания.

Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?

Люди интересовались у Путина, почему он видит реальность совсем в другом ключе, нежели остальные жители России.

Доколе терпеть коррупцию Газпрома? Весной суг стоил 16р/литр, сейчас 34р - как цена выросла на 200%? Почему в стране дефицит, а на запад идут караваны?

Выведены на экраны были и вопросы об инфляции о повышении цен.

Проведите водопровод в Акишево, Ивановская область. Живем без воды, как в первобытном времени!

Проблемы обеспечения регионов задавали и присутствующие на конференции журналисты региональных изданий. На большинство из них Путин отвечал, что он узнает, в чем дело и разберется.

Здравоохранение в Нижнем Новгороде, Сормовский район, хуже некуда. Помогите, пожалуйста.

Отдельные сообщения были криками о помощи. Тему здравоохранения на конференции затрагивали неоднократно. Путин неизменно отмечал важность развития этой области.

Иркутская область, Нижнеудинск. Угля нет. Назначьте нам мэра без всяких выборов. Ужас что происходит. Проверьте город по полной!

Некто из Нижнеудинска призвал Путина назначить мэра самолично, чтобы решить накопившиеся проблемы.

Владимир Владимирович, у вас есть хоть один простой человек, с кем вы общаетесь?

В том числе на экране был вопрос, подвергающий сомнению то, что Путин в самом деле общается с „простыми людьми“.

Как сообщается в Telegram-канале Baza, все вопросы, которые высвечивались на мониторе во время трансляции, прошли специальный фильтр. Занимались отбором вопросов сотрудники администрации Президента и Общественного народного фронта.

Всего было выбрано чуть более тысячи вопросов из 650 000 поступивших. Часть из вопросов отсеивались еще и потому, что были слишком длинными и не умещались на мониторе.

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