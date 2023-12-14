Каллас: Эстония на собственном опыте знает, что вступление в ЕС способствует процветанию и стабильности страны

„Эстония знает по собственному опыту, что вступление в Европейский Союз способствует процветанию и стабильности страны, и это, в свою очередь, укрепляет безопасность всей Европы“, - сказал Каллас.

„Хочу отдельно подчеркнуть, что вместе с Западными Балканами мы можем сделать больше, чтобы помешать распространяемой Россией ложной информации принести свои плоды“, - добавила премьер-министр.

Эстония уже сотрудничает со странами Западных Балкан, особенно в области цифровизации и кибербезопасности. Эстония в основном способствует повышению киберпотенциала союзников по НАТО Албании, Черногории и Северной Македонии.

Кроме того, лидеры ЕС приняли совместное заявление, в котором подчеркнули важность расширения союза, европейских ценностей и необходимость реформ. Совместное заявление также призывает Западные Балканы следовать внешней политике и политике безопасности ЕС и бороться с уклонением от санкций, введенных в отношении России.

Предыдущий саммит Евросоюза и Западных Балкан состоялся год назад в Тиране.

Премьер-министр Каллас принимает участие и в Европейском саммите, который начался в четверг. Основными темами саммита являются расширение ЕС, продолжение поддержки Украины и согласование дополнительного бюджета ЕС на следующие четыре года.

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