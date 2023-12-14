ОНЛАЙН-БЛОГ | Путин проводит прямую линию. „Русофобия - это один из векторов борьбы с Россией“

Два формата общения президента — с гражданами и с журналистами — объединяются не впервые. Такое уже происходило в 2020 году.

5 декабря „Общероссийский народный фронт“ сообщил самые популярные темы вопросов Путину. По данным ОНФ, большинство граждан спрашивали его о здравоохранении, пенсиях, пособиях, образовании и льготах для многодетных семей, пишет Спектр. Издание „Агентство“ обратило внимание, что среди опубликованных на сайте „Прямой линии“ обращений есть только одно, темой которого заявлена „СВО“. В нем житель Москвы попросил Путина „разобраться с проблемой выплат военнослужащим, которые лежат в госпиталях“.

Накануне организаторы „Прямой линии“ заявили, что получили около 1,7 миллиона обращений россиян.

При этом ведущий Николай Зусик в выпуске новостей в 20:00 в эфире государственного телеканала „Россия 1“ заявил, что для многих россиян „Прямая линия“ Путина — „единственная надежда и возможность решить самые важные проблемы“. Внимание на это обратил журналист службы мониторинга „Би-би-си“ Фрэнсис Скарр.

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