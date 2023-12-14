Лиги чемпионов: ПСЖ вышел из группы благодаря „Милану“, а „Шахтер“ сыграет в плей-офф Лиги Европы

Интригующая развязка в „группе смерти“

В группе F перед последним туром выход в плей-офф обеспечила себе только дортмундская „Боруссия“, а три других клуба боролись за второе место в группе. Перед последним туром у „ПСЖ“ было 7 очков, у „Ньюкасла“ и „Милана“ — по пять очков.

В последнем туре „Боруссия“ Дортмунд играла с ПСЖ, а „Ньюкасл“ с „Миланом“. На 33-й минуте „Ньюкасл“ вышел вперёд благодаря голу Жоэлинтона. Поскольку к перерыву в Германии был счет 0:0, то „Ньюкасл“ занимал второе место. На тот момент „ПСЖ“ был третьим, а „Милан“ — четвертым.

На 51-й минуте Адейеми вывел „Боруссию“ вперед, ставя „ПСЖ“ в более сложное положение. Однако всего через пять минут 17-летний Заир-Эмери сравнял счет, но это все еще не позволяло французскому клубу выйти в плей-офф, поскольку „Ньюкасл“ по-прежнему выигрывал со счетом 1:0. К счастью для „ПСЖ“, через несколько минут „Милан“ благодаря голу Кристиану Пулишича сравнял счет. Это позволяло парижской команде вновь оказаться на втором месте.

На 76-й минуте Мбаппе вывел ПСЖ вперед, но гол был отменен из-за офсайда. Спустя несколько минут „Милан“ повел в счете против „Ньюкасла“, гол за итальянский клуб забил Чуквуэзе. „Милан“ сравнялся по количеству очков с „ПСЖ“, но это не помогло итальянцам, так как у французской команды лучше разница забитых и пропущенных мячей.

„Боруссия“ и ПСЖ сыграли вничью (1:1), а „Милан“ обыграл „Ньюкасл“ со счетом 2:1. Таким образом, „Боруссия“ возглавила группу F с 11 очками, а ПСЖ и „Милан“ набрали по восемь очков. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей отправляет парижский клуб в плей-офф ЛЧ, в то время как „Милан“ сыграет в плей-офф ЛЕ. Для „Ньюкасла“ европейский сезон завершён.