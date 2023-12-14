Лиги чемпионов: ПСЖ вышел из группы благодаря „Милану“, а „Шахтер“ сыграет в плей-офф Лиги Европы
В среду, 13 декабря, состоялись заключительные матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Интригующая развязка в „группе смерти“
В группе F перед последним туром выход в плей-офф обеспечила себе только дортмундская „Боруссия“, а три других клуба боролись за второе место в группе. Перед последним туром у „ПСЖ“ было 7 очков, у „Ньюкасла“ и „Милана“ — по пять очков.
В последнем туре „Боруссия“ Дортмунд играла с ПСЖ, а „Ньюкасл“ с „Миланом“. На 33-й минуте „Ньюкасл“ вышел вперёд благодаря голу Жоэлинтона. Поскольку к перерыву в Германии был счет 0:0, то „Ньюкасл“ занимал второе место. На тот момент „ПСЖ“ был третьим, а „Милан“ — четвертым.
На 51-й минуте Адейеми вывел „Боруссию“ вперед, ставя „ПСЖ“ в более сложное положение. Однако всего через пять минут 17-летний Заир-Эмери сравнял счет, но это все еще не позволяло французскому клубу выйти в плей-офф, поскольку „Ньюкасл“ по-прежнему выигрывал со счетом 1:0. К счастью для „ПСЖ“, через несколько минут „Милан“ благодаря голу Кристиану Пулишича сравнял счет. Это позволяло парижской команде вновь оказаться на втором месте.
На 76-й минуте Мбаппе вывел ПСЖ вперед, но гол был отменен из-за офсайда. Спустя несколько минут „Милан“ повел в счете против „Ньюкасла“, гол за итальянский клуб забил Чуквуэзе. „Милан“ сравнялся по количеству очков с „ПСЖ“, но это не помогло итальянцам, так как у французской команды лучше разница забитых и пропущенных мячей.
„Боруссия“ и ПСЖ сыграли вничью (1:1), а „Милан“ обыграл „Ньюкасл“ со счетом 2:1. Таким образом, „Боруссия“ возглавила группу F с 11 очками, а ПСЖ и „Милан“ набрали по восемь очков. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей отправляет парижский клуб в плей-офф ЛЧ, в то время как „Милан“ сыграет в плей-офф ЛЕ. Для „Ньюкасла“ европейский сезон завершён.
Кроме того, еще одна интрига была в группе H, где и „Порту“, и донецкий „Шахтер“ перед последним туром набрали по девять очков. Оба клуба решали судьбу второго места в очном противостоянии. Португальский клуб дома одержал победу, разгромив украинцев со счетом 5:3. В составе португальского клуба голы забили Вендерсон Галено (дубль), Мехди Тареми, Пепе и Шику Консейсау. В составе „Шахтера“ по голу забили Даниил Сикан и Эгиналдо. Также у хозяев мяч в собственные ворота отправил Стефен Эуштакиу.
„Барселона“, ранее обеспечившая себе выход в плей-офф, в заключительном туре сенсационно проиграла „Антверпену“ со счетом 3:2. У бельгийского клуба забитыми мячами отметились Артур Вермерен, Винсент Янссен и Джордж Иленихена. В составе „Барселоны“ голы забили Ферран Торрес и Марк Гиу. Несмотря на победу, „Антверпен“ занял последнее место в группе. „Барселона“ заняла первое место в группе H, „Порту“ занял второе место, а „Шахтер“ сыграет в плей-офф Лиге Европы.
„Манчестер Сити“ и „РБ Лейпциг“ уже гарантировали себе место в плей-офф ЛЧ и последний тур для них превратился в формальность. В последнем туре „Манчестер Сити“ обыграл на выезде „Црвену Звезду“ со счетом 3:2. „Манчестер Сити“ вышел вперед уже в первом тайме благодаря голу Майки Хэмилтона. На 62-й минуте Оскар Бобб удвоил преимущество гостей. Хван Ин Бом сделал счет 1:2, но на 85-й минуте Филлипс реализовал пенальти и снова удвоил преимущество гостей. Второй гол в составе сербского клуба забил Катаи.
В последнем туре „РБ Лейпциг“, набравший 12 очков, обыграл „Янг Бойз“ со счетом 2:1. Все голы были забиты в начале второго тайма. Шешко вывел „Лейпциг“ вперед, а через несколько минут Колли сравнял счет. На 56-й минуте Форсберг сделал счет 2:1.
„Манчестер Сити“ и „РБ Лейпциг“ сыграют в плей-офф Лиге чемпионов, а „Янг Бойз“ - в плей-офф Лиге Европы.
В группе Е за первое место в группе боролись мадридский „Атлетико“ и римский „Лацио“. „Атлетико“, которого бы устроила и ничья, дома обыграл итальянский клуб со счетом 2:0. На шестой минуте Антуан Гризманн вывел испанцев вперед, а на 51-й минуте Лино установил окончательный счет в матче.
Третье место занял нидерландский „Фейеноорд“, проигравший в последнем туре шотландскому „Селтику“ со счетом 1:2. Гол Пальмы вывел хозяев вперед. На 82-й минуте Минте сравнял счет, но гол Лагербильке на 91-й минуте позволил „Селтику“ одержать победу.
С первых мест из своих групп в плей-офф ЛЧ вышли „Бавария“, „Арсенал“, „Реал“, „Реал Сосьедад“, „Атлетико“, дортмундская „Боруссия“, „Манчестер Сити“ и „Барселона“. Со второго места в 1/8 финала ЛЧ вышли „Копенгаген“, ПСВ, „Наполи“, „Интер“, „Лацио“, „ПСЖ“, „Лейпциг“ и „Порту“.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря. Матчи 1/8 финала состоятся 13-14, 20-21 февраля и 5-6, 12-13 марта 2024 года.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.