ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (658-й день) | Потери российской армии под Авдеевкой - 13 000 человек: это более 1000 военных на один квадратный километр

В Белгородском районе в селе Щетиновка, сообщил глава региона, с беспилотника было сброшено пять взрывных устройств — повреждена крыша коровника.

Пострадавших и разрушений, по данным Гладкова, нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил утром 13 декабря, что за прошедшие сутки обстрелам из минометов с украинской стороны подверглись пять населенных пунктов: села Сподарюшино в Грайворонском городском округе, села Белянка и Новая Таволжанка, поселок Первомайский и хутор Марьино в Грайворонском городском округе.

Ответ на все это будет. Обязательно!

А Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны, которая выпускает ракеты ночью, ударяя по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам зимой.

Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна. Это важно для людей, важно для городов и для Украины. Ибо это спасает жизнь!

Только вчера мы с президентом [США Джо] Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, страна-террорист продемонстрировала, насколько важно это решение.

„Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны“. Зеленский — о ракетном ударе по Киеву

В Одесском районе из-за попадания обломков еще одного сбитого дрона частично разрушено здание припортовой инфраструктуры. Пострадавших нет.

Один из сбитых беспилотников упал на территорию коммунального авторемонтного учреждения Одессы. Там произошел пожар. Ранения и ожоги получили два человека. В результате ангар был разрушен, повреждены 11 автомобилей, еще три — сгорели.

Как сообщили глава военной администрации области Олег Кипер и Силы обороны юга Украины, российские военные запустили по Одесской области беспилотники-камикадзе. Утверждается, что силы ПВО сбили все девять дронов.

▪️В октябре, когда Россия начала наступление на Авдеевку, территория под контролем России в Украине выросла только на 7,89 кв км.

▪️Всего за декабрь Россия смогла увеличить территорию под своим контролем на 23,63 кв км. Это почти столько же, сколько удалось занять за весь ноябрь – 23,9 кв км.

Детали. По данным Deepstate (проект анализирует доступные публично фото и видео), Россия успешно наступала сразу на нескольких участках фронта. Российская армия взяла под контроль территории южнее Бахмута в Донецкой области (по направлению к Ивановскому и к Клещеевке), в южной части Марьинки (Донецкая область), к западу от Работино в Запорожской области и в Ивановке (Луганская область, около 20 км к востоку от Купянска). Также продвижение есть на северо-востоке Авдеевки, в промзоне города. Продвижение России в некоторых районах также зафиксировали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Проукраинский проект Deepstate во вторник зафиксировал продвижение российской армии на всей линии фронта в общей сложности на 7,45 кв км. Это самое большое продвижение России на фронте с начала декабря, свидетельствует анализ „Агентства“.

„Сейчас как никогда важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать удерживать линию фронта и вернуть себе свою территорию“, — заявила Уотсон.

Как пишет издание Politico, Белый дом решил раскрыть некоторые данные об успехах ВСУ, чтобы повлиять на Конгресс, который до сих пор не одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

Об этом 12 декабря сообщила представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, ссылаясь на данные американской разведки.

Потери российской армии на направлении Авдеевка — Новопавловка в Донецкой области, где Минобороны РФ ведет с октября активное наступление, составили 13 тысяч человек убитыми или ранеными. Кроме того, российские военные потеряли на этом участке более 220 единиц бронетехники.

Контекст. Россия продолжает наступать в самых сложных погодных условиях. Эксперты ISW предполагают, что таким образом Москва хочет показать изменения на фронте в то время, как на Западе растут разногласия по поводу поддержки Украины, пишут аналитики. Ранее они допускали, что Кремль мог поручить российским военным взять под контроль Авдеевку до марта 2024 го

▪️Накануне американская разведка рассекретила свои данные по потерям России под Авдеевкой – 13 тысяч убитыми и ранеными. Общие потери России с 24 февраля 2022 года 315 тысяч человек убитыми и ранеными.

Российский суд приговорил украинского военного к 18 годам колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор военнослужащему ВСУ Антону Байдракову, которого в России судили по четырем статьям УК РФ — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственный захват власти, убийство и жестокое обращение с гражданским населением.

Ему было назначено 18 лет лишения свободы — сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима, сообщила Генпрокуратура России в своем телеграм-канале.

Российское следствие утверждает, что Байдраков „прошел обучение навыкам ведения боевых действий“ в целях „насильственного захвата власти и изменения конституционного строя“ в самопровозглашенной ДНР — оккупированной Россией части Донецкой области Украины.

По утверждению обвинения, в марте 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, украинский военнослужащий убил жительницу Мариуполя, „находясь в составе своего подразделения“.

В Еврокомиссии пообещали „упрощенные переговорные рамки“ для вступления Украины в ЕС

„Ситуация меняется. Переговорные рамки для Албании и Северной Македонии иные, чем для Сербии и Черногории. А у них они иные, чем были для Турции. Какова будет переговорная рамка для Украины и Молдовы — увидим, ее должен утвердить Совет ЕС. Но мы можем рассчитывать, что они будут отличными и более упрощенными“, — сказал „Европейской правде“ высокопоставленный чиновник в Брюсселе.