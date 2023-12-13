ФОТО | В Тарту в реке Эмайыги утонула 76-летняя женщина

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, мужчину по льду удалось переправить на берег. „По его словам, у него была спутница, но к моменту прибытия спасателей она уже скрылась подо льдом“, - сказала она.

Руководитель оперативного отдела Лыунаской префектуры Бальдур Пильден сказал, что сообщение о происшествии поступило в Центр тревоги в 16.40, и, по информации звонившего, на льду под мостом Сыпрусе было видно человека, который звал на помощь. На происшествие отреагировали спасатели и полиция.

„Оказалось, что два человека, которые пришли со стороны [торгового центра] Eeden и хотели переправиться через реку Эмайыги, провалились под лед. Один из них, 51-летний мужчина, сумел выбраться на лед, но находившаяся с ним 76-летняя женщина погрузилась под воду. Спасатели начали искать женщину в воде, но обнаружить ее не удалось, и, к сожалению, на данный момент нет никакой надежды найти ее живой“, - добавил Пильден.

К поискам женщины полиция подключила водолазов, поиски начнутся в ближайшее время.

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