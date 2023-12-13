Мартин Хельме: мы готовы к компромиссу, если коалиция ответит тем же

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, они проводили в Рийгикогу политику обструкции только с одной целью: вынудить правящий союз отказаться от силовой политики и учитывать точку зрения оппозиционных партий и их избирателей.

„Мы можем изменить свои приемы работы, если увидим, что в коалиции есть искреннее желание считаться с ними и избравшими нас людьми. Мы готовы в комиссии по культуре и в конституционной комиссии отказаться от ряда своих обструкционистских законопроектов и большого числа поправок, чтобы убедиться, искренне ли желание коалиции“, - сказал Хельме.

Как сказал Хельме, смягчение обструкции помогло бы быстрее рассмотреть несколько законопроектов, которые связаны с помощью Украине.

„Мы готовы поддержать два из четырех правительственных законопроектов по украинской тематике. Первым из них Эстония берет обязательство участвовать в покрытие расходов про процентам выданному Украине кредиту, а второй - позволит эстонским предприятиям продолжать делать безналоговые пожертвования в поддержку Украины“, - отметил Хельме.

„Но наше условие — коалиция должна отказаться от двух остальных законопроектов, первый из которых направляет 10 миллионов денег эстонского налогоплательщика не в Украину, а в фонд рискового капитала (венчурный фонд), а второй увеличивает долю Эстонии в Банке развития Совета Европы почти на 10 миллионов евро. Для нас неприемлемо, что под лозунгом помощи Украине проводится политика, направленная на достижение других целей. Будем ждать от коалиционных партий решения, которое позволило бы предпринять конструктивные шаги“, - заявил Хельме.

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