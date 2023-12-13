Минстр Ляэнеметс ответил, когда можно будет повысить зарплату учителям

Министр внутренних дел ответил, что, учитывая ситуацию с государственным бюджетом и необходимость ее исправить, значительное повышение зарплат учителей в 2024 году невозможно, так как для этого необходимы источники покрытия. В то же время он заверил, что зарплату учителей можно будет повысить в 2025, 2026 и 2027 гг. „Относительно источников покрытия мы договорились, что правительство рассмотрит соответствующие налоговые изменения и все прочие вопросы в ближайшее время“, – отметил Ляэнеметс.

По словам министра, образование лежит в основе экономического роста. Для повышения благосостояния общества необходимы навыки и знания, которые предоставляет система образования. „Говоря о бюджете на 2025–2026 гг., по моему мнению, мы могли бы договориться с учителями“, – сказал министр внутренних дел. Он назвал очень хорошей идеей фиксирование повышения зарплат в коллективном договоре. Ляэнеметс добавил, что обязанностью правительства является предотвращение забастовки. Переговоры с учителями следует возобновить.

Ляэнеметс отметил, что вопрос заключается не только в том, что зарплата учителей должна соответствовать их рабочей нагрузке, но и в том, каким будет будущее Эстонии. „Чем лучше учителя в нашей системе образования, тем надежнее и успешнее будут эстонская экономика и будущее страны“, – сказал министр внутренних дел. Он пояснил, что так как, согласно общему обещанию партий, зарплата учителей должна достичь 120 % от средней зарплаты по Эстонии, ее рост должен, соответственно, превысить рост средней зарплаты.