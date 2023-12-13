Минстр Ляэнеметс ответил, когда можно будет повысить зарплату учителям(4)
На инфочасе член Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер попросил министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, и. о. премьер-министра, прояснить, как случилось так, что правительство выполняет обещание одной партии, которое одновременно является наиболее дорогостоящим – т. е. отмену „налогового горба“, но не выполненным остается общее обещание всех партий – повышение зарплат учителей.
Министр внутренних дел ответил, что, учитывая ситуацию с государственным бюджетом и необходимость ее исправить, значительное повышение зарплат учителей в 2024 году невозможно, так как для этого необходимы источники покрытия. В то же время он заверил, что зарплату учителей можно будет повысить в 2025, 2026 и 2027 гг. „Относительно источников покрытия мы договорились, что правительство рассмотрит соответствующие налоговые изменения и все прочие вопросы в ближайшее время“, – отметил Ляэнеметс.
По словам министра, образование лежит в основе экономического роста. Для повышения благосостояния общества необходимы навыки и знания, которые предоставляет система образования. „Говоря о бюджете на 2025–2026 гг., по моему мнению, мы могли бы договориться с учителями“, – сказал министр внутренних дел. Он назвал очень хорошей идеей фиксирование повышения зарплат в коллективном договоре. Ляэнеметс добавил, что обязанностью правительства является предотвращение забастовки. Переговоры с учителями следует возобновить.
Ляэнеметс отметил, что вопрос заключается не только в том, что зарплата учителей должна соответствовать их рабочей нагрузке, но и в том, каким будет будущее Эстонии. „Чем лучше учителя в нашей системе образования, тем надежнее и успешнее будут эстонская экономика и будущее страны“, – сказал министр внутренних дел. Он пояснил, что так как, согласно общему обещанию партий, зарплата учителей должна достичь 120 % от средней зарплаты по Эстонии, ее рост должен, соответственно, превысить рост средней зарплаты.
Министр внутренних дел отметил, что в государственном бюджете запланированы налоговые изменения, которые окажут влияние на благосостояние населения. Он указал на повышение минимальной зарплаты, которое, по его словам, поможет сократить уровень бедности и повысить доход людей, получающих 1000, 1200 или 1400 евро. Сеэдер отметил, что, в противовес этому, на доходы населения значительно больше влияют повышение налога с оборота, акцизов и подоходного налога, сокращение семейных пособий, упразднение освобождения от подоходного налога начиная со второго ребенка в семье и отмена компенсаций процентов по жилищным кредитам, а наряду с этим также инфляция и повышение цен.
Ляэнеметс прокомментировал, что с точки зрения социал-демократов идеальной налоговой системой является система с т. н. нормальным ступенчатым подоходным налогом, которая обошлась бы государству во много сотен миллионов евро. По его оценке, отмена „налогового горба“ является первым шагом на пути к системе ступенчатого подоходного налога.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, и. о. премьер-министра, также ответил на вопрос Александра Чаплыгина о политике экономии, на вопрос Варро Вооглайда о решении Департамента полиции и пограничной охраны запретить демонстрацию в Тарту, на вопрос Анти Пооламетса о лицах из Украины призывного возраста, на вопрос Тыниса Лукаса о зарплатах учителей и на еще один его вопрос о лишении права голоса граждан государств-агрессоров.
Министр юстиции Калле Лаанет ответил на вопрос Танеля Кийка о каскаде вотумов доверия, на вопрос Рийны Солман о судебном производстве, на вопрос Тыниса Лукаса об избирательном праве и на вопрос Андреса Метсоя о компенсации ущерба, связанного с перебоями в подаче электроэнергии. Министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало ответил на вопрос Райна Эплера о конкурентоспособности Эстонии, на вопрос Тыниса Лукаса об иммиграции и на вопрос Андреса Метсоя о долгосрочном плане инфраструктуры.
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