Сборная Эстонии по хоккею начинает борьбу за выход на Олимпийские игры-2026

Эстония начинает свой путь в отборочном этапе со второго раунда. Эстонская сборная будет играть в одной группе со сборными Болгарии, ЮАР и Исландии. Победитель группы выйдет в третий раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.