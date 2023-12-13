Сборная Эстонии по хоккею начинает борьбу за выход на Олимпийские игры-2026
На этой неделе мужская сборная Эстонии по хоккею начинает свой путь в отборочном этапе к Олимпийским играм 2026 года. Матчи пройдут в столице Исландии Рейкьявике с четверга по воскресенье.
Эстония начинает свой путь в отборочном этапе со второго раунда. Эстонская сборная будет играть в одной группе со сборными Болгарии, ЮАР и Исландии. Победитель группы выйдет в третий раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.
В четверг сборная Эстонии сыграет с Болгарией. Матч начнется в 17:30.
Состав сборной Эстонии на предстоящий отборочный этап:
Вратари:
1 Вильям-Хенрик Койтмаа („Пантер“, Эстония)
30 Конрад Мёльдер („Ницца“, Франция)
Защитники:
2 Хендрик Лаосма( „Хаукат“, Финляндия)
6 Кевин Рейнсалу („Коткан Титанит“, Финляндия)
7 Савелий Новиков („Пантер“, Эстония)
11 Роланд Лухт („Пантер“, Эстония)
26 Патрик Коокмаа („Пантер“, Эстония)
27 Александр Осипов („Ниттропс“, Швеция)
28 Лаури Лахесалу (без клуба)
Нападающие:
9 Вадим Васёнкин („Пеория Ривермен“, ЮПХЛ, США)
10 Расмус Кийк („Пантер“, Эстония)
13 Никита Пузаков („Пантер“, Эстония)
14 Харри Колл („Вялк 494“, Эстония)
15 Роберт Аррак („Ястшембе“, Польша)
16 Андре Линде („Пантер“, Эстония)
18 Кевин Паррас („Пантер“, Эстония)
19 Маркус Ханинге Аппельберг („Анчорс“, Швеция)
21 Никита Федорович („Энергия“, Литва)
22 Егор Романов („Хофорс“, Швеция)
24 Максим Ловков („Пантер“, Эстония)
25 Даниил Фурса („Пантер“, Эстония)
Главный тренер: Петри Скрико (Финляндия)
Тренер: Каупо Кальюсте (Эстония)
Тренер: Микко Мяенпяя (Финляндия)
Тренер вратарей: Мика Ярвинен (Финляндия)
Менеджер команды: Юрий Рооба (Эстония)
Менеджер по экипировке: Тоомас Ребане (Эстония)
Физиотерапевт: Сирет Кайбус (Эстония)
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