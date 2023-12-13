Президент турецкого клуба подал в отставку после нападения на судью

Президент турецкого футбольного клуба „Анкарагюджю“ Фарук Коджа подал в отставку после инцидента с избиением судьи после матча национального чемпионата. Заявление Коджы опубликовано на странице клуба в соцсети.

“Я приношу свои извинения нашему народу. <...> Спортивные площадки должны быть местом проведения джентльменских соревнований. <...> С того дня, как я стал президентом „Анкарагюджю“, я выступал с конструктивными инициативами, соответствующими принципам честной игры. И будучи таким человеком, мне очень стыдно, что я создал совершенно противоположную ситуацию. Чтобы еще больше не навредить „Анкарагюджю“ и моей семье, я ухожу с поста президента клуба. Я приношу свои извинения всем, кого расстроил“, — говорится в заявлении.

Инцидент произошел 11 декабря после матча 15-го тура чемпионата страны „Анкарагюджю“ — „Ризеспор“ (1:1). После финального свистка Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил главного судью встречи Халила Умута Мелера.

После этого инцидента Федерация футбола Турции приостановила на неопределенный срок матчи всех футбольных лиг страны. Коджа и еще два человека были арестованы.

Президент „Анкарагюджю“ ранее заявил, что вышел на поле после игры с „Ризеспором“, чтобы плюнуть в лицо арбитру из-за его „неправильных решений и провокационного поведения“. По его словам, удар был не таким сильным.

Судья сейчас находится в больнице. По словам Мелера, после удара он упал и его били ногами, а Коджа угрожал ему убийством.

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