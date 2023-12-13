Второй олимпийский чемпион из Латвии пообещал бойкотировать Олимпийские игры в Париже

Наурис Миезис первым на этой неделе объявил о бойкоте, если туда допустят российских и белорусских спортсменов.

„Моя позиция заключается в том, что я абсолютно не поддерживаю это. Если это будет окончательное решение, то я точно стану тем спортсменом, который не будет участвовать в Олимпийских играх.

Мне не нравится, когда спортсменов вовлекают в такие политические дела, но на этот раз мы должны что-то сказать, и мы можем как-то помочь. Решение МОК, по моему мнению, неправильно, и мы, как спортсмены, можем сделать что-нибудь лучшее“, - приводит слова Миезиса сайт Basket News.

В среду к нему присоединился еще один игрок сборной Латвии по баскетболу формата 3х3 Карлис Ласманис.

„Мы с Наурисом в одной лодке. Я с ним полностью согласен“, - сказал Ласманис агентству LETA. „Конечно, нам нужно будет посмотреть, как поведут себя украинцы, когда российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде. Но сейчас ситуация такова, что если они там будут, то, скорее всего, вы не увидите меня и Наурис в Париже. Надеюсь, МОК все же изменит свое решение и россиян и белорусов не пустят в Париж“.

Сборная Латвии стала олимпийским чемпионом в мужском баскетболе формата 3х3 в 2021 году в Токио. Помимо Миезиса и Ласманиса, за сборную играли Агнис Чаварс и Эдгар Круминьш.

В пятницу МОК объявил, что россияне и белорусы будут участвовать в Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных спортсменов, то есть им не разрешат использовать свою национальную символику, и в их честь не будет исполняться национальный гимн.

Принять участие в Играх смогут только атлеты из индивидуальных видов спорта, в командных соревнованиях сборных из российских и белорусских спортсменов не будет.

Также на Олимпиаду не допустят тех россиян и белорусов, которые публично поддерживают вторжение в Украину и у которых есть действующий контракт с вооруженными силами.

Никого из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не пригласят.

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