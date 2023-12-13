Нина Петрыкина, сломавшая ногу: я четыре дня ходила со сломанной ногой

„Я каталась под музыку, сделала каскад, пыталась спасти свой выход, потому что прыжок был очень хороший, но при приземлении моя нога вылетела“, - рассказала ERR 19-летняя Петрыкина, сломавшая малоберцовую кость. „Я пыталась спасти ситуацию левой ногой, но сделала только хуже. Я очень неудачно приземлилась на ногу“.

Обследование показало, что Петрыкина сломала малоберцовую кость. „Самое интересное, что четыре дня я ходила со сломанной ногой и почти нормально. Немного прихрамывала, но не сильно, - говорит она.

Чемпионат Европы пройдет в Каунасе с 8 по 14 января. Второе главное событие зимы, чемпионат мира, пройдет в Монреале в середине марта, где Петрыкина надеется принять участие. Врачи предложили Нине соревновательный перерыв от полутора до двух месяцев.

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