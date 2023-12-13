Лига чемпионов: „Манчестер Юнайтед“ проиграл „Баварии“ и остался за бортом еврокубков

В группе А „Манчестер Юнайтед“ остро нуждался в домашней победе над мощной „Баварией“, но проиграл 1:0 благодаря голу Кингсли Комана на 70-й минуте и выбыл из еврокубков.

„Манчестер Юнайтед“ уже финишировал последним – в сезоне-2005/06. Ни одной команде из Англии не удавалось занять 4-е место в группе Лиги чемпионов дважды.

Второе место в группе А занял датский „Копенгаген“, обыгравший дома турецкий „Галатасарая“ со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лукас Лерагер на 58-й минуте. Последний раз датский клуб выходил плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2010/2011.

„Галатасарай“, занявший третье место в группе А, сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

В группе B лондонский „Арсенал“ и нидерландский ПСВ, ранее обеспечившие себе место в плей-офф ЛЧ, в последнем туре сыграли между собой вничью 1:1. На 42-й минуте Нкетиа вывел „Арсенал“ вперед, а в составе ПСВ отличился Вертессен.

Третье место занял французский „Ланс“, обыгравший в заключительном туре испанскую „Севилью“ со счетом 2:1. Французский клуб вышел вперед благодаря Франковски, который на 63-й минуте реализовал пенальти. На 80-й минуте уже Серхио Рамос реализовал пенальти, сравняв счет. На 96-й минуте победную точку в матче поставил Фюльжени, оставив „Севилью“ без еврокубков.

В группе С „Наполи“ и „Брага“ решали судьбу второго места. Португальскому клубу нужна была только победа, но он проиграл 2:0 в Италии и занял третье место. Голы в составе „Наполи“ забили Виктор Осимхен и полузащитник „Браги“ Саатчи, который отправил мяч в собственные ворота.

Берлинский „Унион“, который боролся за путевку в 1/16 Лиге Европы, вышел вперед в матче с мадридским „Реалом“, когда Кевин Фолланд забил гол в конце первого тайма, а чуть ранее Лука Модрич не реализовал пенальти. Дубль Хоселу во втором тайме вывели „Реал“, но на 85-й минуте Алекс Крал сравнял счет. Победу „Реалу“ со счетом 3:2 принес Дани Себальос, который забил на 89-й минуте.