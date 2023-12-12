ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (657-й день) | Разведка США оценила потери России: 80% личного состава на момент начала конфликта
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений;
Российские войска нанесли 10 ракетных ударов и 18 авиационных ударов, а также совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
Под артиллерийским огнем оказались более 90 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
На купянском направлении украинские военные отбили четыре атаки армии РФ в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области;
ВСУ отразили 14 атак российских войск в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области;
Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута;
Украинские войска продолжают сдерживать российскую армию, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку;
На марьинском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;
На мелитопольском направлении украинская армия продолжает наносить российским войска урон в живой силе и технике;
За сутки авиация Украины нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделения украинских ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава и техники российской армии, двум складам боеприпасов, одну пункту управления и одну артиллерийскому средству.
Ночью 12 декабря российские войска запустили по Украине 15 беспилотников типа „Шахед“. Воздушные силы ВСУ сообщают, что девять дронов были сбиты. О последствиях атаки шести дронов, которые не были сбиты, в ВСУ не сообщили. Кроме того, вечером 11 декабря, как говорится в сообщении ВСУ, зенитные ракетные подразделения воздушного командования „Восток“ уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.
Оперативное командование ВСУ „Юг“ сообщает, что в Одесской области в результате ночной атаки российских дронов повреждены административные здания и технические помещения спортивного учреждения.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему украинские средств ПВО сбили только девять из 15 дронов, запущенных ночью 12 декабря по Украине. По его словам, это связано в том числе с погодными условиями.
„Но и не все беспилотники достигли желаемых целей… Влияют, конечно, на отражение воздушного нападения погодные условия. Ночное время, облачность, туман мешают более эффективно отрабатывать“, — приводит его слова „РБК-Украина“.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 12 декабря на Белгородским районом сработала система ПВО, которая сбила „одну воздушную цель“ над селом Бессоновка. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Минобороны России уточняет, что украинские войска запустили тактическую ракету „Точка-У“.
Палата представителей — нижняя палата конгресса США — поддержала законопроект, который вводит запрет на импорт из России низкообогащенного урана для атомных электростанций. Законопроект еще должен пройти через сенат США, затем его должен подписать президент страны Джо Байден. Запрет на импорт российского урана начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу. США импортируют большую часть урана, используемого в качестве топлива для АЭС. В 2022 году Россия была на третьем месте по объему импорта (на нее приходилось 12%). Второе место занимал Казахстан (25%), первое — Канада (27%).
NYT: США и Украина разрабатывают военную стратегию на 2024 год. Американское и украинское военные командования ищут новую стратегию ведения войны с Россией, которой могла бы придерживаться Украина в начале 2024 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Украины.
По данным газеты, США настаивают на стратегии, которая предполагает, что Украина уделит основное внимание обороне и удержанию текущих позиций, а также будет наращивать силы и запасы оружия в течение года. Такая стратегия, считают США, обеспечит Украине возможность отразить любое новое наступление России. Цель стратегии — создать достаточно убедительную угрозу и вынудить Россию рассматривать возможность мирных переговоров в конце 2024-го или в 2025 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что надежды Киева на контрнаступление не оправдались. Об этом он сказал в интервью „Би-би-си“.
„Это не значит, что победа не будет на нашей стороне“, — отметил он. В мае нынешнего года, говоря о контрнаступлении, он заявил, что в ближайшие месяцы у Украины будет „историческая возможность“. Размышляя об этих словах сейчас, Данилов сказал: „В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно скорее“.
„Надежды были, но они не оправдались. Тот факт, что мы два года защищаем нашу страну, уже большая победа“, — заявил он.
Ситуацию на фронте Данилов описал как „очень сложную“, и отметил, что старые военные учебники, в том числе натовские, надо „отправить обратно в архивы“. „Такой войны, как та, что сейчас происходит в нашей стране, не было ни в XX, ни в XXI веке“, — заявил он.
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что утром 12 декабря под обстрел попал Центральный район Херсона. По его словам, „прилет“ произошел по жилому дому, пострадал 29-летний мужчина. Его доставили в больницу с ранением брюшной полости. В Корабельном районе в результате обстрела пострадал 54-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, ранения грудной клетки и голени.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате российского обстрела Купянска погиб 73-летний местный житель. Еще один человек — мужчина 79 лет — получил осколочные ранения, его госпитализировали.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Подразделения „Западной“ группировки войск нанесли поражение подразделениям 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области;
На краснолиманском направлении российские войска отразили пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово Донецкой области, а также Петровское и Червоная Диброва Луганской области;
В районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой области нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ;
На южно-донецком направлении российская армия отразила атаку и нанесла огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки Донецкой области;
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах;
Российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы HIMARS, а также тактическую ракету „Точка-У“. Уничтожены 23 украинских беспилотника.
Опрос: почти 60% украинцев выступают за продолжение войны с Россией даже без помощи от Запада
Киевский международный институт социологии провел опрос об отношении украинцев к продолжению войны. 58% респондентов склоняются к мнению, что в случае существенного сокращения помощи от Запада стоит продолжать боевые действия, „даже если освобождение оккупированных территорий затянется на неопределенный срок“.
„Что касается вопроса стратегии действий в случае существенного сокращения западной помощи, то наблюдаются определенные региональные различия. На западе и в центре Украины больше респондентов (64% и 65% соответственно) выступают за продолжение боевых действий. <…> На юге и востоке Украины мнения разделились примерно пополам с лишь незначительным преобладанием мнения о продолжении боевых действий: на юге 46%, а на востоке 47% считают, что даже в условиях ограниченной западной помощи боевые действия должны продолжаться. В то же время 40% и 42% готовы на прекращение боевых действий“, — пишет „Интерфакс-Украина“.
Утром 12 декабря произошел сбой в работе крупнейшего оператора мобильной связи Украины „Киевстар“. Сборй привел если не к параличу, то к очень серьезным инфраструктурным проблемам по всей стране— абонентами „Киевстара“ являются более 24 млн жителей Украины, то есть больше половины ее населения.Трудностями со связью ситуация не ограничивалась. Проблемы возникли со всем оборудованием, работающем на мобильном интернете компании. К примеру, в нескольких городах Украины перестали работать банкоматы и платежные терминалы, а во Львове из-за падения „Киевстара“ пришлось отключать уличное освещение вручную.Но ближе к обеду „Киевстар“ выпустил заявление, в котором объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. Есть ли в хакерской атаке „российский след“, а такая гипотеза с учетом сегодняшних реалий выглядит более чем реалистично, в „Киевстаре“ не уточнили.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за кибератаки на оператора мобильной связи „Киевстар“. Одна из версий, которую рассматривает спецслужба, состоит в том, что за атакой могут стоять российские спецслужбы.
Украинская разведка заявила, что взломала Федеральную налоговую службу РФ. В ГУР заявили, что вся база данных налоговой и ее резервные копии якобы были уничтожены.
„Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов России и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой временной период“, — говорится в заявлении разведки.
В свою очередь ФАС отрицает, что серверы ведомства были взломаны украинской разведкой. В комментарии РИА Новости налоговая подчеркнула, что все сервисы работают в штатном режиме, а данные россиян в безопасности.
Финляндия намерена к 2027 году более чем в два раза увеличить производство боеприпасов, в первую очередь тяжелых, и тем самым продолжить оказывать необходимую помощь Украине.
Как говорится в заявлении министерства обороны страны, для этого выделяется 120 млн евро, из которых 24 млн предоставит государство, а остальную сумму инвестирует сама оборонная промышленность. Кроме того, финская промышленность сможет обратиться к ЕС за поддержкой в рамках так называемого Акта о поддержке производства боеприпасов (ASAP).
Спрос на боеприпасы, в частности на артиллерийские снаряды калибра 155 мм, резко возрос после полномасштабного вторжения России в Украину. По данным агентства Reuters, Евросоюз передал Украине лишь 480 тыс. из обещанного к весне 2024 года миллиона артиллерийских снарядов.
Reuters: в докладе американской разведки содержится оценка того, во что обошлась России война в Украине
По оценкам разведки США, война на Украине обошлась России в 315 000 убитых и раненых военнослужащих, или почти 80% личного состава, которым она располагала на момент начала конфликта, сообщил во вторник источник агентства Reuters, знакомый с данными американской разведки.
В докладе также говорится, что потери Москвы в личном составе и бронетехнике, нанесенные украинским военным, отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад, сказал источник агентства.
Русская служба Би-би-си вместе с изданием „Медиазона“ (признано в России „иноагентом“) и группой волонтеров на основе открытых данных установили к концу ноября этого года имена 37 686 российских военных, погибших в ходе вторжения в Украину.
Как сообщала Би-би-си, потери Украины в войне являются государственной тайной, поэтому власти не называют число погибших. Но в августе американские чиновники, на которых ссылалась газета New York Times, говорили о 70 тыс. погибших и до 120 тыс. раненых украинских солдат.
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