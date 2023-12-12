ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (657-й день) | Разведка США оценила потери России: 80% личного состава на момент начала конфликта

Оперативное командование ВСУ „Юг“ сообщает, что в Одесской области в результате ночной атаки российских дронов повреждены административные здания и технические помещения спортивного учреждения.

Ночью 12 декабря российские войска запустили по Украине 15 беспилотников типа „Шахед“. Воздушные силы ВСУ сообщают, что девять дронов были сбиты. О последствиях атаки шести дронов, которые не были сбиты, в ВСУ не сообщили. Кроме того, вечером 11 декабря, как говорится в сообщении ВСУ, зенитные ракетные подразделения воздушного командования „Восток“ уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.

За сутки авиация Украины нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделения украинских ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава и техники российской армии, двум складам боеприпасов, одну пункту управления и одну артиллерийскому средству.

На купянском направлении украинские военные отбили четыре атаки армии РФ в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области;

Российские войска нанесли 10 ракетных ударов и 18 авиационных ударов, а также совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;

По данным газеты, США настаивают на стратегии, которая предполагает, что Украина уделит основное внимание обороне и удержанию текущих позиций, а также будет наращивать силы и запасы оружия в течение года. Такая стратегия, считают США, обеспечит Украине возможность отразить любое новое наступление России. Цель стратегии — создать достаточно убедительную угрозу и вынудить Россию рассматривать возможность мирных переговоров в конце 2024-го или в 2025 году.

NYT: США и Украина разрабатывают военную стратегию на 2024 год. Американское и украинское военные командования ищут новую стратегию ведения войны с Россией, которой могла бы придерживаться Украина в начале 2024 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Украины.

Палата представителей — нижняя палата конгресса США — поддержала законопроект, который вводит запрет на импорт из России низкообогащенного урана для атомных электростанций. Законопроект еще должен пройти через сенат США, затем его должен подписать президент страны Джо Байден. Запрет на импорт российского урана начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу. США импортируют большую часть урана, используемого в качестве топлива для АЭС. В 2022 году Россия была на третьем месте по объему импорта (на нее приходилось 12%). Второе место занимал Казахстан (25%), первое — Канада (27%).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 12 декабря на Белгородским районом сработала система ПВО, которая сбила „одну воздушную цель“ над селом Бессоновка. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Минобороны России уточняет, что украинские войска запустили тактическую ракету „Точка-У“.

„Но и не все беспилотники достигли желаемых целей… Влияют, конечно, на отражение воздушного нападения погодные условия. Ночное время, облачность, туман мешают более эффективно отрабатывать“, — приводит его слова „РБК-Украина“.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему украинские средств ПВО сбили только девять из 15 дронов, запущенных ночью 12 декабря по Украине. По его словам, это связано в том числе с погодными условиями.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что надежды Киева на контрнаступление не оправдались. Об этом он сказал в интервью „Би-би-си“.

„Это не значит, что победа не будет на нашей стороне“, — отметил он. В мае нынешнего года, говоря о контрнаступлении, он заявил, что в ближайшие месяцы у Украины будет „историческая возможность“. Размышляя об этих словах сейчас, Данилов сказал: „В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно скорее“.

„Надежды были, но они не оправдались. Тот факт, что мы два года защищаем нашу страну, уже большая победа“, — заявил он.

Ситуацию на фронте Данилов описал как „очень сложную“, и отметил, что старые военные учебники, в том числе натовские, надо „отправить обратно в архивы“. „Такой войны, как та, что сейчас происходит в нашей стране, не было ни в XX, ни в XXI веке“, — заявил он.

Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил, что утром 12 декабря под обстрел попал Центральный район Херсона. По его словам, „прилет“ произошел по жилому дому, пострадал 29-летний мужчина. Его доставили в больницу с ранением брюшной полости. В Корабельном районе в результате обстрела пострадал 54-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, ранения грудной клетки и голени.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате российского обстрела Купянска погиб 73-летний местный житель. Еще один человек — мужчина 79 лет — получил осколочные ранения, его госпитализировали.

Брифинг Минобороны РФ. Главное

Подразделения „Западной“ группировки войск нанесли поражение подразделениям 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области;

На краснолиманском направлении российские войска отразили пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово Донецкой области, а также Петровское и Червоная Диброва Луганской области;