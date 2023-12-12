ЧМ по хоккею: молодёжная сборная Эстонии потерпела крупное поражение от Украины

В первом периоде Эстония повела в счете благодаря голу Морозова, но во втором периоде сборная Украины сравняла счет.

В решающем третьем периоде эстонская сборная мужественно сражалась, но забить так и не смогла. В последние 14 минут игры украинцы забросили четыре безответных шайбы и выиграли со счетом 5:1.

Морозов, забросивший единственную шайбу в матче, был признан лучшим игроком в составе эстонской сборной.

Эстонская сборная имеет в своем активе два поражения, а Украина одержала вторую победу подряд.

В четверг в 17 часов Эстония сыграет со Словенией.

Турнирная таблица:

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