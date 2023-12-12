ЧМ по хоккею: молодёжная сборная Эстонии потерпела крупное поражение от Украины
На чемпионате мира по хоккею (первый дивизион группа В) молодежная сборная Эстонии до 20 лет потерпела очередное поражение со счетом 1:5, уступив сверстникам из Украины.
В первом периоде Эстония повела в счете благодаря голу Морозова, но во втором периоде сборная Украины сравняла счет.
В решающем третьем периоде эстонская сборная мужественно сражалась, но забить так и не смогла. В последние 14 минут игры украинцы забросили четыре безответных шайбы и выиграли со счетом 5:1.
Морозов, забросивший единственную шайбу в матче, был признан лучшим игроком в составе эстонской сборной.
Эстонская сборная имеет в своем активе два поражения, а Украина одержала вторую победу подряд.
В четверг в 17 часов Эстония сыграет со Словенией.
Турнирная таблица:
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.