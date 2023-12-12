Эксперт: Сейчас помощь Запада Украине парализована

DW: Каких результатов можно ожидать от встречи Байдена и Зеленского?

Бруно Лете: Надежды ограниченные. Не стоит ожидать больших прорывов. Я думаю, что мы будем свидетелями скорее некоей пиар-акции, чем действительно значимой политической встречи.

Причины, побудившие Зеленского поехать в Вашингтон, заключаются в том, что в США существуют реальные трудности с оказанием помощи Украине. Мы знаем, что пакет американской помощи на сумму 60 млрд долларов в Конгрессе США блокируют республиканцы. А сам Конгресс 15 декабря уходит на каникулы. Так что времени в обрез. Поэтому я думаю, что президент Байден скажет примерно так: „Ну, вы же знаете, что США будут продолжать поддерживать Украину“.

- Джо Байден принял решение оказать помощь Израилю без санкции Конгресса. Возможно ли это и в случае с Украиной?

- Динамика американской внутренней политики такова, что вопрос помощи Украине усиленно используется в предвыборной игре. Республиканцы обычно называют суммы, которые администрация Байдена тратит на Украину, в качестве своего предвыборного козыря. А, как показал недавний опрос Financial Time, почти 48% американцев считают, что Байден тратит слишком много денег на Украину.

Да, конечно, Джо Байден может издать указ для быстрого решения проблем. Всего несколько дней назад Госдепартамент одобрил еще один пакет военной помощи (Украине. - Ред.) на 175 млн долларов. Но дело в том, что деньги на исходе. Так что по сути этот пакет, который сейчас заблокирован в Конгрессе США, жизненно необходим для помощи Украине.

Я не говорю, что ситуация отчаянная, но считаю, что будет очень сложно провести голосование по этому пакету до 15 декабря. Сделка между республиканцами и демократами возможна, но, по моим оценкам, голосование, скорее всего, состоится уже в январе.