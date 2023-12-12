Глава Объединения руководителей школ: я не вижу возможности изымать деньги из сферы образования

Уйболехт признал, что решение о проведении забастовки его удивило. „Немного возмущает, что не найдены консенсус и возможность для долгосрочного плана“, - отметил по поводу действий правительства.

По его словам, он не видит возможности найти деньги из сферы образования. „У нас впереди очень большие расходы в связи с переходом обучения на эстонский язык, внедряется новая учебная программа, все это требует дополнительных ресурсов, - пояснил он. - Мы не можем выгребать эту сферу только ради заплаты, нужно активно заниматься и другим“.

Где тогда можно найти деньги? Уйболехт ссылается на то, что Эстония сейчас большую часть денежных ресурсов направила на государственную оборону. „Если мы сегодня консенсусом договоримся, что образование сейчас важнее всего, то и его финансирование должно измениться. Конечно в системе есть места, где можно посмотреть, чтобы траты были бы прежде всего на людей, а не на дома“.

Уйболехт отметил, что решение нынешнего трудового конфликта состоит в нескольких миллионах, что является довольно маленькой суммой. „Но всё же необходимо иметь в виду и общую картину“, - сказал он.

Уйболехт заверил, что руководители школ пытались отстаивать интересы учителей и общаться с правительством через министра образования. „Наш посыл был в том, что рабочая нагрузка учителей могла бы быть дифференцированно распределена“, - сказал Уйболехт.

Он добавил, что хотя EHL согласился отказаться от части фонда дифференциации, директора школ считают его крайне важным для решения проблемы.

Уйболехт не согласен с предложением Реэмо Вольтри направить предназначенные для фонда дифференциации деньги на повышение минимальной зарплаты учителей. „Если бы у меня был выбор, я бы сказал, что дифференциация важнее, а минимальная зарплата — не очень“, - заметил председатель Объединения руководителей школ Эстонии.

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