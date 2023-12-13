Легендарный итальянский футболист объявил о завершении карьеры

Сегодня экс-защитник „Ювентуса“ и сборной Италии объявил о своем решении, опубликовав в соцсетях видеоролик с моментами из своей карьеры. В течение двух последних сезонов он играл за „Лос-Анджелес“ в МЛС.

„Вы были самым прекрасным и ярким путешествием в моей жизни. Вы были для меня всем. С вами я прошел уникальный и незабываемый путь.

Но теперь пришло время начинать новые главы, сталкиваться с новыми вызовами и писать новые важные и захватывающие страницы жизни“, – написал Кьеллини в твиттере.

Кьеллини начинал профессиональную карьеру в „Ливорно“, откуда в 2004 году перешел в „Фиорентину“. С 2005-го по 2022-й итальянец играл за „Ювентус“.

В составе туринского клуба Джорджо 9 раз становился чемпионом Италии и одержал 5 побед в Кубке и Суперкубке страны. С „Лос-Анджелесом“ футболист стал чемпионом МЛС в 2022 году.

За свою карьеру 39-летний Кьеллини провел 561 матч, забил 36 голов за „Ювентус“ - главный клуб в его жизни, 9 раз выигрывал Скудетто, 5 раз Кубок Италии и Суперкубок. Кроме того, в копилке у Джорджо победа в МЛС.

В сборной Италии Кьеллини провел 117 игр и выиграл Евро-2020.

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